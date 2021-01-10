Koronavirüsü atlatan hastalardan 'tedbirlere uyun' çağrısı

AA 10 Ocak 2021 Pazar 11:38 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 11:38

Başhekim Bayrakçıoğlu, AA muhabirine, yüksek ateş şikayeti üzerine yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla tedavi sürecine önce evde başladığını söyledi.

Hastalığın 10'uncu gününde ateşinin artması üzerine tedavisine doktorların tavsiyesiyle hastanede devam edildiğini belirten Bayrakçıoğlu, "Bunun üzerine hastanede de 5 gün olmak üzere 15 günlük bir tedavi süreci geçirdim. Genel anlamda hastalığım çok ağır seyretmedi ama verilen tüm tedavilere zamanında başladım, benim avantajım o oldu." dedi.

Bayrakçıoğlu, hastalık süresi boyunca hareketsiz kalmaya dikkat ettiğini, bunun da iyileşme sürecine olumlu etkisi olduğunu dile getirdi.

Kovid-19 salgınının başından bu yana görevi gereği gece gündüz hastanede bulunduğunu aktaran Bayrakçıoğlu, hastalarla içi içe olmanın kendisindeki viral yükü arttırdığını kaydetti.

Tedbirleri almasına rağmen hastalığa yakalandığını aktaran Bayrakçıoğlu, "Hastanemizde hastalarımızın durumlarını görüyoruz ancak bu hastalığa yakalanınca nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı tahmin edemedik çünkü hastalık her kişide farklı seyredebiliyor. İlk etapta psikolojimiz etkilenmedi dersek yanlış olur, etkilendi ama immün direnci kuvvetli tutacak tüm tavsiyelere uydum. Tedavileri zamanında eksiksiz yaptım. Hareketsizlik, tamamen istirahat, lavabo dışında yataktan kalkmama olayını istisnasız uyguladım. Bunların immün direncimizi yüksek tutarak tedavide başarılı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Bayrakçıoğlu, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hemen yorulmalar oluyor o dönemde, bunlarla karşılaşınca insan nefes almanın ne kadar kıymetli olduğunu da daha iyi anlıyor. 'Ya geçmezse' diye düşündüğüm hadiseler var çünkü kaybettiğimiz sağlık personeli var, benden daha genç yaşta kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımız oldu. Doktor arkadaşlarımızı kaybettik, onların içerisinde daha önce herhangi bir rahatsızlığı olmayanlar da vardı. Bunlar insanın aklına gelebiliyor o yüzden 'bunlar da düşünülmedi' denirse yanlış olur. Bunları da düşündüm fakat moralimi yüksek tutmaya çalıştım. 'Ben hasta olmam, sağlıklıyım, gencim' denilmeksizin tedbirin elden bırakılmaması gerekiyor. Hastalık gelmeden sağlığın kıymetini iyi bilmek gerekiyor."

- İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANI TOSYALI: "KEMİKLERİM SIZLADI"

Kovid-19'u atlatıp görevine dönen İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da evde geçirdiği 14 günlük tedavi ve izolasyon sürecini anlattı.

Tosyalı, karantina sürecinde ağrılarının arttığını ve ilaçlarını düzenli kullandığını belirterek, "Kas ağrıları ve kemiklerimde sızlamalar oldu. Koku ve tat alamadım. Beni en çok etkileyen ağrılarımın fazla olmasıydı. Kullanmış olduğum ilaçların da etkisiyle 7'nci günden sonra ağrılarımda azalma oldu. Çok şükür solunum sıkıntısı yaşamadım. Sevdiğimiz insanları kaybettiğimiz anlar yaşadık, onun için de psikolojik etkisi oldu. Süreci tamamladıktan sonra tekrar negatife dönerek belediyede işimin başına döndüm." diye konuştu.

Süreci zararsız atlatmak adına vatandaşlara kurallara uymaları çağrısında bulunan Tosyalı, maske, mesafe ve hijyenin hayatın temel kuralı haline geldiğini söyledi.

Tosyalı, tedbirlerin önemini anlatarak, "Kesinlikle bu virüse inanmayanların, buna inanması gerekiyor. Toplum olarak tedbiri elden bırakmamalıyız. Salgının başlangıcında 'yaşlı ve kronik hastalara etki ediyor' deniliyordu ama son zamanlarda gördük ki genç kayıplarımız oluyor. Kurallara uyulmazsa virüs yaşlı genç ayırt etmiyor." ifadelerini kullandı.