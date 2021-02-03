Koronavirüsü atlatan hemşire Arda: 'Ölümü tattım' diyebilirim

AA 03 Şubat 2021 Çarşamba 17:09 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 17:09

Hemşire Neşe Arda, AA muhabirine, Kovid-19 yoğun bakımda görevli olduğu dönemde şiddetli burun kaşıntısı ve ardından ishal şikayetleriyle yaptırdığı testinin pozitif çıktığını söyledi.

Tedavisine, izolasyonda kalarak başlandığını, o süreçte halsizlik ve yorgunluktan yataktan çıkamayacak durumda olduğunu anlatan Arda, "Kendimi toparlayamadım. 14 günlük karantina süremiz vardı. Kovid-19'un 20. günü evde oturduğum yerde aniden bir şiddetli göğüs ağrısı ve çarpıntıyla bayıldım. Kendime geldiğimde kalp krizi geçirdiğimi düşündüm. 112'yi aradık ve hemen hastaneye geldim ve akciğerlere inmişti, 4 gün yoğun bakımda kaldım. Sonrasında da 20 gün servis sürecim oldu. Serviste de bacağıma emboli attı." diye konuştu.

Arda, bu virüsün gözle görülmediği için çok hafife alındığını ancak hastalık nedeniyle arkadaşlarını, sevdiği insanları kaybettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ölümün eşiğinden döndüm, hatta 'ölümü tattım' diyebilirim. Herkesi dikkatli olmaya davet ediyorum. Sevdiklerimizi kaybetmeyelim. Bir virüs yüzünden insanlar kaybedilmesin. O şiddetli ağrılar, insan yataktan çıkamıyor gerçekten, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Gerçekten dayanılmayacak ağrılar oluyor. Zannediyordum ki resmen bacağımı kesiyorlar, o derece şiddetli ağrılarım vardı. Yoğun bakımdaki o süreçte 'Belki de ben çıkamayacağım' dedim, herkesle vedalaştım, 'Hakkınızı helal edin' dedim. Tansiyonum düştü, kötü bir süreç, Allah kimseye yaşatmasın. Hep çocuğumu düşündüm o süreçte. Ona ne olur, kim bakar, onu nasıl bırakırım, hep onu düşündüm. Hala da düşündükçe kötü oluyorum."

Arda, herkesin Kovid-19 tedbirlerine dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.

- "HERKESE KESİNLİKLE AŞI OLMALARINI ÖNERİYORUM"

Seyhan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Bilal Anlar da halsizlik ve eklem ağrısı şikayetiyle yaptırdığı testinin pozitif çıktığını ifade etti.

Hastalığın, nezle ve gripten çok farklı olduğunu aktaran Anlar, "Kesinlikle nezle, grip bulgularına rastlamıyorsunuz. Geçirenler genelde, 'Daha önce ben hiç böyle bir şey yaşamadım, ben böyle bir ağrı görmedim, böyle bir hastalık yaşamadım' derler. Bu gerçekten çok farklı bir şey, tarif edemiyorum. Çok şiddetli eklem ağrılarım oldu. Ben bu eklem ağrılarını daha önce hiç çekmedim. Migrenim var, bu hastalık migren ağrılarımı tetikledi." dedi.

Anlar, herkesin kurallara dikkat etmesini isteyerek, şunları kaydetti:

"Herkese kesinlikle aşı olmalarını öneriyorum. Kovid-19 geçirmeme rağmen, örnek olmak amacıyla hemen aşımı yaptırdım. İnsanlara aşı olmalarını sürekli önerdiğim için kendim de öncülük etmek istedim. Bu hastalığın insanlarda nasıl bir etki bırakacağı hiç belli olmuyor. Çok genç yaşlarda olup bu hastalığı çok ağır atlatanlar da var, yaşlı olup hafif atlatanlar da var. Hastalığın nasıl bir seyir izleyeceği hiç belli değil. Bu riski almamak için insanların mutlaka aşı olmaları lazım. Hastalığı küçümsemesinler. Hastalık ağır da orta şiddette de seyredebiliyor. Hastalığın ne yapacağı belli değil, çok iyi durumdayken bile sizi kötü duruma düşürebilir, ağır seyredebilir."