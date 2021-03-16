Koronavirüsü atlatan sağlık çalışanı Tuncer: Cihaza bağlıyken öleceğimi hissettim

AA 16 Mart 2021 Salı 11:40 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 11:40

Yaklaşık 10 yıldır Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi temizlik biriminde çalışan Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl mayıs ayında boğaz ağrısı, halsizlik, ateş ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Kendisine grip tanısı konulduğunu, iğne ve ilaç yazılarak eve gönderildiğini anlatan Tuncer, "Bir hafta sonra nefes darlığı başladı. Hemen hastanenin acil servisine başvurdum. Yaklaşık 50 gün boyunca hastanede yattım. Bunun 8 günü yoğun bakımda geçti. Hastalığım ağır geçti. Allah kimsenin başına vermesin." diye konuştu.

- "GÖZÜMÜN ÖNÜNÜ GÖREMİYORDUM"

Tuncer, hastaneye yattığında nefes alamadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şiddetli ağrılarım, nefes darlığı, solunum sıkıntısı ve halsizlik vardı. Gözümün önünü göremiyordum, o derecedeydim. Zorlu bir süreç geçirdim. Cihaza bağlıyken öleceğimi hissettim. Yatarken rahmetli ağabeyim ve babamı gördüm, yoğun bakımdayken gözümün önüne geldiler. Bana, 'Sen bu kadar kısa zamanda mı gelecektin?' diye isyan ettiler. O anda hocalar benimle konuşuyor ama ben nefes sıkıntısından dolayı hocalara tepki veremiyordum. Cihaza bağlı yaşadım. Allah, o günleri kimseye göstermesin."

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunan Tuncer, "Mümkün olduğu kadar hastaneye gelmemeye, evde kalmaya dikkat etsinler. Kalabalık yerlerden uzak dursunlar. Mesafeye çok dikkat etsinler." dedi.