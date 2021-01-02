Koronavirüsü atlatan Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir: Çocuklarım babalarına dokunamıyordu

AA 02 Ocak 2021 Cumartesi 11:42 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 11:42

Kocaispir, AA muhabirine, zor bir süreçten geçtiklerini, "üst düzey" tedbirlere rağmen virüse yakalandığını söyledi.

Sürekli halkla iç içe olduğunu belirten Kocaispir, "İlk etapta nerede, nasıl kaptığımı bilemiyorum. Girdiğimiz bir ortamda kapmış olabiliriz. Halkla iç içe gezen bir belediye başkanıyım." ifadesini kullandı.

Kocaispir, iştahsızlık ve halsizlik şikayetlerinden sonra 3 gün arayla yaptırdığı 2 Kovid-19 testinin negatif sonuçlandığını ifade ederek, "Halsizlik ve iştahsızlığa sırt ağrısı ve üşüme de eklenince büyüklerimizin tavsiyesiyle akciğer tomografisi çektirdim. Maalesef tomografide virüse yakalandığım ortaya çıktı." dedi.

Hastalık sürecinin zorlu geçtiğini anlatan Kocaispir, şöyle konuştu:

"İki haftalık sıkıntılı bir süreçti. Bendeki temel etkileri, iştahsızlık, halsizlik, üşüme, terleme ve bel ağrısıydı. Özellikle, 'Ben yakalanmam, beni etkilemez' diyen vatandaşlarımız, bu konuda lütfen hassasiyet göstersin. Bazılarının çok hafif semptomlarla atlattığı söyleniyor. Ben orta düzeyde bir hastalık süreci geçirdiğimi söyleyebilirim. Çok şükür, hastanelik bir durum olmadı ama 3-4 gün süren yoğun bir öksürük süreci oldu. Çok şükür atlattım fakat bu süreçte biraz etkilendim. Doğrusu hastalık beni sarstı. Halen yoğun bir fiziksel aktivite yaptığım zaman, merdiven çıktığımda halsizlik ve nefes darlığı çekiyorum."

- "ÇOCUKLARIM BABALARINA DOKUNAMIYORDU"

Eşi ve iki çocuğunun virüse yakalanmadığını belirten Kocaispir, hastalık sürecini evinde ailesiyle geçirdiği dönemde yaşadığı zorluğu şöyle anlattı:

"Kendinizi bir odada izole ediyorsunuz, çocuklarınızdan uzak duruyorsunuz, onları öpemiyorsunuz, sevemiyorsunuz. Çocuklarınızı kendinizden uzaklaştırıyorsunuz. Bu süreçte eşim ve çocuklarım bana yardımcı oldular. Çok zor bir süreç. Bunu birçok kişi de yaşadı. Bir taraftan da eşinize, çocuklarınıza, ailenize bulaştırmamak için bir hassasiyet gösteriyorsunuz. 3,5 yaşındaki kızım o süreçte gelip bana sarılıp öpmek istiyordu. Çocuklarım, uzun zaman sonra babalarını evde görüyorlar, bu olacak bir şey değildi. Çünkü avukatlık mesleğimi yaparken de genelde yoğun çalışan birisiydim. Çocuklarım, günlerce evde olan babalarına dokunamıyorlardı. Küçük kızım bana sarılmak istiyordu ama sarılmaması için kendimden uzak tutuyordum. Bunlar canımızı sıkan, bizleri üzen duygusal anlardı ama onların sağlığı açısından bu gerekliydi. O sebeple benim açımdan da sıkıntılı, üzücü bir süreçti."

Kocaispir, 2020'nin her bakımdan zor bir sene olduğunu dile getirerek, "İnşallah 2021 umut ve mutluluk yılı olacak. Bu badireyi hep birlikte atlatacağız. Lütfen hem kendimize olan saygımız ve sorumluluğumuz bakımından, hem de karşımızdaki insanlara olan saygımız ve ahlaki sorumluluğumuz bakımından sosyal mesafe, maske, temizlik, izolasyon kurallarına en üst düzeyde riayet etmeye devam edelim." ifadelerini kullandı.