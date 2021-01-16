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Yaşam

Korsan kitap basan matbaalara yönelik operasyon düzenlendi

İstanbul'da korsan kitap basan matbaalara yönelik operasyon düzenlendi. 5 ayrı adrese düzenlenen baskında 4 kişi gözaltına alındı. Baskın anı polis kamerası tarafından görüntülendi.

DHA16 Ocak 2021 Cumartesi 16:05 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 16:05
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan kitap basımı yapıldığı bilgisi üzerine teknik ve fiziki çalışma başlattı. 

Polis ekipleri, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde 5 adrese operasyon düzenledi. 

Baskınlarda çok sayıda bandrolsüz kitap ele geçirilirken, kitap basımı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. 

Adreslerde yapılan aramalarda, bandrolsüz olduğu belirlenen 9 bin 640 kitap ile 4 bin 375 metal kitap kalıbı, 59 bin kitap forması, 11 bin kitap kapağı, 20 matbaa makinesi ve 10 fotokopi makinesi ele geçirildi. 

Yakalanan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

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