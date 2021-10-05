Koruma altındaki ayıyı öldürüp derisini yüzdüler

DHA 5 Ekim 2021 Salı 14:02 - Güncelleme: 5 Ekim 2021 Salı 14:02

Gökçebey ilçesine bağlı Bodaç köyünde 2 yıl önce köy muhtarı E.B. ile kardeşi Ö.B., ormanda, koruma altındaki ayıyı tüfekle vurarak öldürdü. İki kardeş daha sonra ayının derisini yüzdü. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aradan geçen 2 yılın arından görüntüler, Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Görüntüleri inceleyen savcılık, soruşturma kapsamında E.B. ve Ö.B. hakkında koruma altındaki ayıyı vurdukları gerekçesiyle adli işlem başlattı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ise iki kardeşe toplam 60 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kardeşler hakkında savcılığın başlattığı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.