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Koruma altındaki yaban keçisini avladılar

Tunceli'de, nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan 5 yaşındaki yaban keçisi, kaçak avcılar tarafından vuruldu.

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Tunceli'de, nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan bir yaban keçisi avlandı.

Pülümür ilçesine bağlı Süleymanuşağı köyünde, il dışından gelen kaçak avcılar tarafından vurulduğu belirtilen 5 yaşındaki yaban keçisi, vatandaşlarca bulundu.

Köye çağrılan Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri, yaptıkları incelemede yaban keçisinin öldüğünü belirledi.

Görevliler, yaban keçisini kamyonet kasasına yükleyerek kent merkezine getirdi.

Kamyonetteki öldürülmüş yaban keçisini gören vatandaşlar, nesli tükenme tehlikesi geçirdiği için koruma altına alınan hayvanın avlanmasına tepki gösterdi.

Kaçak avcıların bulunması için ise jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri çalışma başlattı. 

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