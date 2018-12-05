Koruma altındaki yaralı Balaban'a Türkiye'de ilk kez platin

Merkeze bağlı Böğürtlen köyü yakınlarındaki Keban baraj gölü kıyısında dolaşan Orhan Çil, göç sırasında havada aldığı darbeyle yere düşen bir kuşa, köpeklerin saldırdığını fark etti. Köpekleri uzaklaştırıp yaralı kuşu telef olmaktan kurtaran Orhan Çil, durumu telefonla Vali Tuncay Sonel'e anlattı. Vali Sonel'in, aynı zamanda Başkanvekili olduğu belediyenin veterinerini görevlendirdi. Köye giden Tunceli Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekim Sancar Çelik, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşı ve koruma altında olan Balaban olduğu belirlenen kuşu, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Burada yapılan kontrolde sağ kanadındaki kemiğin kırıldığı tespit edildi. Kuşun kanadına Türkiye'de ilk kez 'Intrameduller çivileme' yöntemi denilen platin takıldı. Tedavisi süren kuş, iyileşmesinin ardından yeniden doğaya bırakılacak.

Türkiye'de ilk kez kanatlı hayvanın kanadına platin takıldığını belirten veteriner hekim Sancar Çelik, "Yaralı balabanda kırıkların tespit edilmesinden sonra Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, ilk kez kanatlı bir hayvana 'Intrameduller çivileme' yöntemi dediğimiz kanattaki kırık kemiklere platin kullandık. Hayvanın hem yaşamasını, hem de tekrar uçma yeteneğine kavuşmasını sağladık. Balaban kuşunun başarılı geçtiği ameliyatının ardından ilaçlar vermeye başladık. Şu an balık ile besleme yapıyoruz" dedi.

'TÜKENMEKTE OLAN KUŞ TÜRLERİNİN BAŞINDA GELİYOR'

Çelik, balaban kuşunun çok özel bir kuş olduğunu, dünyada nesli hızla tükenen kuşların başında geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Balaban kuşu Türkiye'de çok az görülen bir kuş. Belli bölgelerde görülüyor, sıklıkla görülen bir kuş türü değil zaten. Tunceli'de de var olduklarını biliyoruz. Bütün dünyada nesli tükenmekte olan kuş türlerinin başında geliyor ve koruma altıdalar. Balaban kuşumuzu kurtardık. Balıkçıl bir kuş. Göç eden bir kuş türü olduğu için sonbahar ile birlikte göç ederken, göç yolunda aldığı bir darbe ile kanadı kırılmış. Çok özenli bir bakım gerçekleştiriyoruz ilaçlarını ve bakımını aksatmıyoruz. Kanadı şu an çok iyi. Platin taktık, tam iyileşme sağlandığı andan itibaren tekrar doğal ortamına bırakacağız."