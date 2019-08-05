Koruyucu aile olmak için kurs açtırıp diploma aldı
Aile Bakanlığı’na koruyucu aile olmak için başvuran iki çocuk annesi Gönül Hanedar, ilkokul mezunu olmadığı için talebi onaylanmayınca mahallesine okuma ve yazma kursu açtırıp diploma aldı.
Zonguldak'ta yaşayan 55 yaşındaki Gönül Hanedar ve emekli maden işçisi Ali Hanedar çifti, koruyucu aile olabilmek için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne başvurdu. 18 yıllık evli çift, koruyucu aile olmak için aranan şartları yerine getirdiklerini düşünerek dosyalarını kuruma sundu. Kurum, koruyucu aile olmaları için Gönül Hanedar’ın en az ilkokul mezunu olması gerektiğini aileye bildirdi. Bunun üzerine kararından vazgeçmeyen Gönül Hanedar, mahallesinde okuma ve yazma bilmeyen kadınları tespit ederek mahallesine okuma ve yazma kursu açılmasını sağladı. Fatih Halk Eğitim Merkezi tarafından Anıl Cömert Ortaokulu’nda öğretmen Emine Eren tarafından verilen kursta, 3 ay eğitim gören Gönül Hanedar kursta ilkokul diploması yerine geçen 2’nci kademe başarı belgesi alarak kuruma teslim etti. Gönül Hanedar, şimdi eşiyle birlikte kurumdan gelecek güzel haberi beklemeye başladı.
GÜZEL BiR GELECEK SUNMAK İSTİYORUM
Koruyucu aile olabilmek için verdiği mücadeleyle çevresinde takdir edilen Gönül Hanedar, yaşadığı süreci şöyle anlattı: Babam o dönemlerde okula vermemiş. ‘Kız çocukları okumaz’ demişler, biraz da maddiyata dayanıyordu, okutmamışlar. İçimde de ukde kalmıştı. Ben kendi imkanlarımla okuma ve yazma öğrenmiştim ancak diplomam yoktu. İlk başvurumda koruyucu aile olabilirsiniz denildi. İkinci aşamada diploma istediler. Onu da hocamızın ve devletimizin sayesinde aldım. Şu anda koruyucu aile olmak için başvurum tamamlandı bekleme sürecindeyiz. Ben asla vazgeçmedim ve vazgeçmeyeceğim. O çocuk için güzel bir gelecek sunmak istiyorum, hep yanı başımda olmasını istiyorum. Gerçekten yanımda olmasını çok istiyorum. İnşallah da güzel olacak.
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