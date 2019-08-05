Koruyucu aile olmak için kurs açtırıp diploma aldı

Zonguldak'ta yaşayan 55 yaşındaki Gönül Hanedar ve emekli maden işçisi Ali Hanedar çifti, koruyucu aile olabilmek için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne başvurdu. 18 yıllık evli çift, koruyucu aile olmak için aranan şartları yerine getirdiklerini düşünerek dosyalarını kuruma sundu. Kurum, koruyucu aile olmaları için Gönül Hanedar’ın en az ilkokul mezunu olması gerektiğini aileye bildirdi. Bunun üzerine kararından vazgeçmeyen Gönül Hanedar, mahallesinde okuma ve yazma bilmeyen kadınları tespit ederek mahallesine okuma ve yazma kursu açılmasını sağladı. Fatih Halk Eğitim Merkezi tarafından Anıl Cömert Ortaokulu’nda öğretmen Emine Eren tarafından verilen kursta, 3 ay eğitim gören Gönül Hanedar kursta ilkokul diploması yerine geçen 2’nci kademe başarı belgesi alarak kuruma teslim etti. Gönül Hanedar, şimdi eşiyle birlikte kurumdan gelecek güzel haberi beklemeye başladı.

GÜZEL BiR GELECEK SUNMAK İSTİYORUM