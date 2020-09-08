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Yaşam

Kosova Başbakanı Hoti, NATO'yu ziyaret etti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda görüştü.

AA08 Eylül 2020 Salı 20:54 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 20:54
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NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg ve Hoti, ilk kez yüz yüze yaptıkları görüşmede Batı Balkanlar'daki gelişmeleri ele aldı.

Stoltenberg, Sırbistan ile Kosova arasındaki ilişkilerin normalleşmesini hedefleyen Belgrad-Priştine Diyalog Süreci'nin yeniden başlamasından duyulan memnuniyeti ifade etti.

Görüşmede, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin normalleşmesi için Washington'da geçen hafta varılan mutabakat da gündeme geldi.

Stoltenberg, ayrıca NATO'nun Kosova Misyonu çerçevesinde 3 bin 500 kişilik güç bulundurduğu Kosova ile Batı Balkanların istikrarına verdikleri önemi vurguladı ve Kovid-19 nedeniyle yardım ettikleri Kosova'yı daha fazla nasıl destekleyebileceklerini ele aldıklarını belirtti.

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