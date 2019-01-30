Kötü hava şartları nedeniyle Adana'daki tüm uçuşlar iptal edildi

Bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Adana'ya yapılması planlanan tüm uçuşlar iptal edildi. Adana'ya hareket edecek olan tüm uçaklar, bulundukları havalimanlarında bekletiliyor.

Uçuşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelecek raporlar doğrultusunda yeniden başlatılması bekleniyor.