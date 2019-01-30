Kötü hava şartları nedeniyle Adana'daki tüm uçuşlar iptal edildi
Kötü hava koşulları nedeniyle Adana'ya yapılacak olan tüm uçuşlar durduruldu.
- İHA
Bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Adana'ya yapılması planlanan tüm uçuşlar iptal edildi. Adana'ya hareket edecek olan tüm uçaklar, bulundukları havalimanlarında bekletiliyor.
Uçuşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelecek raporlar doğrultusunda yeniden başlatılması bekleniyor.
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