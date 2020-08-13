Kovid-19 denetimleri hız kesmeden devam ediyor

AA 13 Ağustos 2020 Perşembe 19:04 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 19:04

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" konulu genelge kapsamında dün, pazar yerleri ve dernek lokallerinde 1.889 denetim ve rehberlik çalışmasının yapıldığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da dün pazar yerleri ve dernek lokallerinde 1.889 denetim ve rehberlik çalışması yapıldı. 59 adli ve idari işlem uygulandı. Bugün, genel maske-mesafe denetimi yanında yoğunlukla berber, kuaför, güzellik salonu ve AVM denetimlerimiz devam ediyor."