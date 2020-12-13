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Yaşam

Kovid-19 nedeniyle ölen yaşlı çift son yolculuklarına uğurlandı

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazeleri toprağa verildi. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kılınan namazın ardından yaşlı çiftin cenazeleri, özel kıyafetli ekiplerce buradaki mezarlığa defnedildi.

AA13 Aralık 2020 Pazar 15:45 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 15:45
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Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesinde yaşayan Hüseyin (79) ve eşi Hayriye Usta (80) bir süre önce Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine Kaşüstü Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaklaşık iki haftadır tedavileri devam eden ve sağlık durumları ağırlaşan Hüseyin Usta dün, eşi Hayriye Usta ise bugün hayatını kaybetti. Trabzonspor Kulübünde yöneticilik görevinde de bulunan Hüseyin Usta ile eşi Hayriye Usta için Sülüklü Mezarlığı avlusunda cenaze namazı kılındı.

Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kılınan namazın ardından yaşlı çiftin cenazeleri, özel kıyafetli ekiplerce buradaki mezarlığa defnedildi.

Bu arada, Trabzonspor Kulübü de Usta çifti için başsağlığı mesajı yayınladı.

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