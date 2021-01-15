Kovid-19'u atlatan doktordan kurallara uyun çağrısı

DHA 15 Ocak 2021 Cuma 09:55 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 09:55

112 Çağrı Merkezi'nde danışman hekim olarak görev yapan 2 çocuk babası Soner Gök, yakalandığı koronavirüsü yenerek, yeniden işinin başına döndü. Dr. Soner Gök, "İzmir depreminden 2 gün sonra eklem ağrısı belirtisiyle hafif ishal oldum. Test yaptırdım. Koronavirüs testim pozitif çıkınca, evde karantina sürecim başladı. İlaçlarım verildi. Kendimi bir odada izole ettim. İlaçlarımı kullandım. Bolca sıvı ve vitamin desteği alarak karantina süremi tamamladım. Eşim ve çocuğumdan uzak durdum. Bu şekilde karantina sürecini atlatarak işimin başına döndüm" dedi.

Fiziksel ve psikolojik olarak yaşadığı sıkıntıları da anlatan Gök, "On gün bir odada kapalı kalmak insanı hem fiziksel hem de psikolojik olarak sıkıyor. Bolca kitap okuyup, flim izleyerek bu süreci atlatmaya çalıştım. Eklem ağrılarım özellikle sırt ağrılarım oldu. Verilen ilaçları kullanarak bu dönemi atlatmaya çalıştım. İyi bir şekilde atlattığımı düşünüyorum" diye konuştu.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Gök, "Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyup, maske takarsanız bu hastalıktan korunabilirsiniz. Ellerinizi yıkamanızı, maskenizi indirmemenizi özellikle toplu alanlardan uzak durmanızı öneririm. Zorunlu olunmadıkça evde kalmanızı öneriyorum" dedi.