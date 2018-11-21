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Köy çocukları gezici kütüphane ile kitaba kavuşuyor

Hakkari'de köy okullarında eğitim gören öğrenciler, gezici kütüphane sayesinde farklı kitapları okuma şansı buluyor.

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Hakkari merkeze bağlı köylerdeki öğrenciler, gezici kütüphane ile kitaba kavuşuyor.
 
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Halk Kütüphanesi bünyesinde hizmet veren gezici kütüphane aracı, Kırıkdağ köyündeki Şehit Yarbay Mesut Kuru İlk ve Ortaokuluna gitti. Aracı gördükten sonra sevinç yaşayan öğrenciler, okul bahçesinde görevlilerin açtığı stantlarda farklı türden kitapları alma ve okuma fırsatı buldu.
 
Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Mustafa Pala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gezici kütüphane aracında yaklaşık 1500 kitap bulunduğunu söyledi. Her gün bir köy okulunda öğrencilere kitap dağıtacaklarını anlatan Pala, şöyle konuştu:
 
"Ayda bir kere bütün köylerimiz dolaşılacak. Bu şekilde çocuklarımız kitaplarını okuyarak, değiştirme şansı bulacak. Çocukların kitap eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Bazı okullarda kütüphane olmayabiliyor. Biz bu eksiği mobil kütüphanemizle gidermeye çalışıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı kazanmasını istiyoruz."
 
Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu da gezici kütüphane aracının 36 köydeki okullarda eğitim gören öğrencilere ulaşacağını belirtti.
 
Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve şube müdürleri de katıldı.

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