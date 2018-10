Köy köy dolaşıp bilimi sevdiriyorlar

Şimdiye kadar 33 okulda 525 öğrenciye ulaşan çiftten Ali Hasırcı, “Projeye kendi okulumuzda başladık sonra ‘Niye köy okullarındaki öğrencilere gitmeyelim?’ dedik. Hafta içi okul çıkışı eşim ile aracımızla köy okullarını dolaşıyoruz. Çocuklarla projeler yapıp, gelişimlerine yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi. Öğrencilerin heyecanı ve gözlerindeki ışıltının tüm emeklerine değdiğini dile getiren Ali Hasırcı, şunları söyledi: “Haftanın her günü köylere çıktık eşimle birlikte. Çocuklara bilimsel düşünmelerini geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunduk. Çocuklar çok merakla bizi kapılarda bekliyorlardı. Bizi öperek sarılarak okullarından uğurluyorlardı. Zorluklar da oluyor tabii. Hasta oluyorsunuz. Yağmur, kar oluyor. Şimdiye kadar hiç yılmadık. Her öğrenciye ulaşmak istedik. Çünkü onlar ülkemizin geleceği. Birileri bir şeyler yapmalı. Biz üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyoruz bu şekilde. Çünkü o öğrencilerin gözlerindeki ışıltı her şeye değer. İçlerinden bir tanesini değiştirmiş olsak, birinin hayatına dokunmuş olsak ülkemizin hayatına dokunmuş olacağını düşünüyoruz.”