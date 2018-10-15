Süt ürünlerini mağarada muhafaza ediyorlar

Muş'un Varto ilçesinde vatandaşlar, ürettikleri süt ürünlerini korumak için mağarada muhafaza edip, belirli dönemlerde ihtiyaca göre çıkarıp tüketiyor.

Yöre sakinleri, hazırladıkları peynir ve tereyağlarını sıcaktan korumak amacıyla Kayadelen köyü yakınlarındaki Kunav Mağarası'nda saklıyor. İki katlı mağaraya bırakılan süt ürünleri ihtiyaca göre çıkarılıp tüketiliyor.

Kayadelen köyü sakinlerinden Hüsamettin Apak, ürünlerin yaz aylarında sıcaktan, kış aylarında da dona karşı korunduğunu söyledi.

Mağarada yılın her mevsiminde sıcaklığın 2- 3 derece olduğunu aktaran Apak, "Dedelerimizden gelen bir gelenektir. Kışlıklarımızı, peynirimizi ve yağımızı burada muhafaza ediyoruz. Mağarayı soğuk hava deposu gibi kullanıyoruz. Burada saklanan peynirler kaldıkça daha daha lezzetli oluyor."

Mağaraya bırakılan süt ürünleri için herhangi bir önlem almadıklarını dile getiren Apak, "Mağaraya bıraktığımız peynirler için herhangi bir bekçi veya önlem almıyoruz çünkü buralarda şimdiye kadar hırsızlık olayı olmadı." dedi.

İbrahim Apak da kışlık erzağın tümünün buzdolaplarına sığmadığını belirterek, "Mağara köye çok yakın olduğundan ihtiyaç duyuldukça rahatlıkla gidip ürünlerimizi alabiliyoruz." diye konuştu.