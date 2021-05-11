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Yaşam

Koyun otlatmaya giden 18 yaşındaki genç çadırda ölü bulundu

Denizli'de sabah koyun otlatmaya giden Osman Sabuncuoğlu (18), geç olmasına rağmen dönmeyince arama çalışması başlatan yakınlarınca çadırda ölü bulundu.

DHA11 Mayıs 2021 Salı 16:38 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 16:38
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Tavas'ın kırsal Bahçeköy Mahallesi'ndeki Bozdağ mevkisine, bu sabah koyun otlatmaya giden Osman Sabuncuoğlu, geç olmasına rağmen dönmedi. Sabuncuoğlu'ndan haber alamayan yakınları, çevrede arama çalışması başlattı. Kısa süre sonra Sabuncuoğlu'nu kaldığı çadırda yerde hareketsiz yatarken bulan yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, kalp yetmezliği olduğu öğrenilen Sabuncuoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından darp izi ya da kesici ve delici alet yarası bulunmayan Sabuncuoğlu'nun cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma, Osman Sabuncuoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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