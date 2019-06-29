27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Koyunoba çileği lezzetiyle ve aromasıyla üne kavuştu

Kütahya’nın Simav ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki, bin 200 rakımlı Koyunoba köyünde yetiştirilen çileklere yurt içi ve yurt dışından talep olduğu bildirildi. Yaklaşık 400 dekar alanda yapılan çilek üretiminden, yılda 150 ile 200 ton arasında ürün alındığı belirtiliyor.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Koyunoba Köyü Muhtarı Mustafa Aslantaş, yetiştirdikleri çileğin tadı ve aromasının çok farklı ve ilaç gibi olduğunu belirterek, Koyunoba çileğinin benzerinin, Türkiye’nin hiçbir yerinde olmadığını ifade etti.
 
Çilek üreticisi Selime Kaymaz(45) “ Çileğimizin aroması güzel, çileklerin içinde birinci olarak gösteriliyor. Dağ havasında yetiştiği için tamamen doğal oluyor” dedi.
 
Koyunoba Köyü Muhtarı Mustafa Aslantaş “ Çileğimizi ağzımıza aldığımızda kokusu dahi değişik olan, başka çileklerde bulamadığımız bir tat var. Çileğimize her yerden talep alıyoruz, bu durumdan köy halkı olarak memnunuz” dedi.
Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner: “Simav’ımızın Koyunoba köyünde 12 yıl önce 65 dekarla üretime başlanılan çilek bahçeleri şimdilerde 400 dekara çıktı. Bu alandaki üretimden 150 – 200 ton civarında dağ çileği elde edilmektedir. Kumsal ve hiçbir şey üretilemez denilen bu topraklardan, Simav’ın ekonomisine 2 milyon TL katkıda bulunuluyor. Yapılacak olan göletten sonra, 2 bin dekarın üzerinde bir alanda üretim yapılabilecek ve ilçe ekonomisine 5 ile 10 milyon TL katkı sağlanabileceğini tahmin etmekteyiz” dedi.
 
Çilek üreticisi İsmail Kaymaz “ Çilek üreticisi olarak 10 - 12 yıldan bu yana  bu çileği üretiyoruz, bir dekardan 4 -5 ton ürün almaktayız” diye konuştu.

İş adamının cenazesinde ´helallik´ şoku

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sağlık için başladı, tutkunu oldu

Sağlık için başladı, tutkunu oldu

Afganistan'da korucu karakoluna saldırı

Afganistan'da korucu karakoluna saldırı

Meteoroloji'den Marmara uyarısı

Meteoroloji'den Marmara uyarısı

Kalıplara sığmayan özgür bitkiler!

Kalıplara sığmayan özgür bitkiler!

Erdoğan ile Trump’tan ‘her şey yolunda’ pozu 

Erdoğan ile Trump’tan ‘her şey yolunda’ pozu 

'Geçici fikirlerle üretilen sinema eğlenceliktir'

'Geçici fikirlerle üretilen sinema eğlenceliktir'

2 bin adet cep telefonuyla uyuyor... 'Onlar benim yavrularım gibi'

2 bin adet cep telefonuyla uyuyor... 'Onlar benim yavrularım gibi'

ABD, Katar'a F-22 Raptor uçağı konuşlandırdı

ABD, Katar'a F-22 Raptor uçağı konuşlandırdı
 

POPÜLER HABERLER

İş adamının cenazesinde ´helallik´ şoku

İş adamının cenazesinde ´helallik´ şoku

G20 Liderler Zirvesi'ne damga vuran görüntüler

G20 Liderler Zirvesi'ne damga vuran görüntüler

Yolda şok anlar! Otomobilin camında...

Yolda şok anlar! Otomobilin camında...

Ustaya meslek bıraktıran mimari, zamana direniyor...

Ustaya meslek bıraktıran mimari, zamana direniyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA