Kozan’da trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza Kozan Adana Karayolu Küçük Sanayi Sitesi civarında sabah saatlerinde meydana geldi. Kozan istikametine doğru ilerleyen ve sürücüsün kimliği ismi öğrenilemeyen 01 D 8602 plakalı otomobil, önce sürücüsü ve plakası belli olmayan bir başka araca ardından karşı yönden gelen Aydın Tümer idaresindeki 01 Y 3261 plakalı tıra çarptıktan sonra yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.