İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3063
  • 6,0324
  • 226.354
  • 104.330
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

'K-Pop’ta mesele sadece müzik değil'

Güney Kore’de popülerleşerek kısa sürede dünyanın birçok bölgesindeki gençleri etkisi altına alan K-Pop müzik gruplarının gençler üzerinde olumsuz etki yarattığını belirten uzmanlar, olumsuz davranış kalıplarını öğreten rol modellere karşı ailelere uyarılarda bulunuyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Söz konusu gruplara karşı eleştirel yazı ve yorumları grupların fanları tarafından sosyal medyada organize şekilde tepki gösterilen gazeteci ve yazarlar ise bu konuda artık bir farkındalığın oluşmaya başladığını anlattı...

SOSYAL MEDYADA LİNÇ ETTİLER

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Gökşin Karaman: Buradaki cinsel kimlik gelişimi henüz tamamlanmamış gençler için fazladan kafa karıştırıcı bir faktör olduğu söylenebilir. Bunun yanında öne çıkartılan cinsiyetsizlik mottosu cinsel kimlik konusunda iyice bocalayan gençler için bu durumun geçiştirilmesi, yok sayılması, normal sayılması gibi bir pansuman işlevi görüyor.

Gazeteci-Yazar İsmail Kılıçarslan: Bu gruplar organize bir şekilde, adına ‘sosyal medya linci’ dediğimiz şeyi gerçekleştiriyor. K-Pop’un tamamı cinsiyetsizlik ya da eşcinsellik propagandası yapmıyor. Zaten başarısı da burada. Çok çeşitli bir ürün gamı ile çıkıyor çocukların karşısına. Bu çocuklara bu meselenin sadece müzik dinleme ile ilgili bir mesele olmadığını, bunun çok önemli sosyolojik boyutlarını anlatabilecek bir yöntemler üzerine düşünmek lazım.

Dijital İletişim Uzmanı Said Ercan: K-Pop gruplarına yönelik yaptığım eleştirilerden sonra bu grubun fanları beni BTS grubuna, Güney Kore devletine ve grupların büyük fanlarına şikayet etti. Bana yurt dışından dahi hakaretler yağdı.

Başkan Erdoğan: Makam verirken iyiydi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sudan Cumhurbaşkanı Beşir açıkladı: Yasaklandı

Sudan Cumhurbaşkanı Beşir açıkladı: Yasaklandı

YouTube harekete geçti: Reklam vermeyi kesiyor

YouTube harekete geçti: Reklam vermeyi kesiyor

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Avusturya'dan skandal mülteci kararı

Avusturya'dan skandal mülteci kararı

Kredi düzenlemesi yürürlüğe girdi: 60 aya çıktı

Kredi düzenlemesi yürürlüğe girdi: 60 aya çıktı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına büyük operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına büyük operasyon

İran'da deprem yaratan istifa

İran'da deprem yaratan istifa

Başkan Erdoğan 'Hedef 2023' marşını dinledi

Başkan Erdoğan 'Hedef 2023' marşını dinledi
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Varank, Bilim Üssü heyetiyle telefonda görüştü

Bakan Varank, Bilim Üssü heyetiyle telefonda görüştü

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasından çarpıcı kareler

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasından çarpıcı kareler

Bakan Varank: Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk

Bakan Varank: Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk

2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu! İşte 91. Oscar Ödülleri kazananlar

2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu! İşte 91. Oscar Ödülleri kazananlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA