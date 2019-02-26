'K-Pop’ta mesele sadece müzik değil'

Söz konusu gruplara karşı eleştirel yazı ve yorumları grupların fanları tarafından sosyal medyada organize şekilde tepki gösterilen gazeteci ve yazarlar ise bu konuda artık bir farkındalığın oluşmaya başladığını anlattı...

SOSYAL MEDYADA LİNÇ ETTİLER

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Gökşin Karaman: Buradaki cinsel kimlik gelişimi henüz tamamlanmamış gençler için fazladan kafa karıştırıcı bir faktör olduğu söylenebilir. Bunun yanında öne çıkartılan cinsiyetsizlik mottosu cinsel kimlik konusunda iyice bocalayan gençler için bu durumun geçiştirilmesi, yok sayılması, normal sayılması gibi bir pansuman işlevi görüyor.

Gazeteci-Yazar İsmail Kılıçarslan: Bu gruplar organize bir şekilde, adına ‘sosyal medya linci’ dediğimiz şeyi gerçekleştiriyor. K-Pop’un tamamı cinsiyetsizlik ya da eşcinsellik propagandası yapmıyor. Zaten başarısı da burada. Çok çeşitli bir ürün gamı ile çıkıyor çocukların karşısına. Bu çocuklara bu meselenin sadece müzik dinleme ile ilgili bir mesele olmadığını, bunun çok önemli sosyolojik boyutlarını anlatabilecek bir yöntemler üzerine düşünmek lazım.

Dijital İletişim Uzmanı Said Ercan: K-Pop gruplarına yönelik yaptığım eleştirilerden sonra bu grubun fanları beni BTS grubuna, Güney Kore devletine ve grupların büyük fanlarına şikayet etti. Bana yurt dışından dahi hakaretler yağdı.