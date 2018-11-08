KPSS'de 50, 55, 60, 65, 65, 70, 75 puanla atama olur mu? 50 60 puan alanlar hangi memur alımlarına başvurabilir?

KPSS'den 2018 ortaöğretim lise sınav sosnuçlarına göre 50, 55, 60, 65, 65, 70, 75 puanla atama olur mu? 50 60 puan alanlar hangi memur alımlarına başvurabilir? 50, 55, 60, 65, 65, 70, 75 puanla hangi kurumlar memur alıyor? Düşük puanla nereye girilir? KPSS atamaları ne zaman yapılacak? KPSS memur atama tercih tarihleri açıklandı mı? soruların yanıtları bugün açıklanan Ortaöğretim Lise KPSS sonuçları ile birlikte adaylar hangi kurumun kaç KPSS puanı ile memur alımı yaptığını araştırmaya başladı. Bir çok kamu kurumu memur eksikliğini gidermek için KPSS sonucuna göre memur alımı yapıyor. Memur hayali kurup düşük puan alanlar ise 2018 KPSS sonucuna göre 50, 55, 60, 65, 65, 70, 75 puanla atama yapılıp yapılmadığını araştırıyor. İşte 50 ile 55 arasında KPSS puanı alan adayların başvuru yapabileceği memur alımları.

2018 KPSS sonucunun açıklanmasının ardından sıra tercihlerde. Devlet memuru olmayı hayal eden milyonlar şimdi tercih yapacaklar. Bir çok kurum personelk eksikliğini bu sınavın sonucuna göre giderecek.

Lise KPSS sonuçlarının açıklanması ile birlikte milyonlarca kişinin memur olmak için gerekli puanı belli oldu. 3 milyondan fazla aday kamu personeli alımlarında kullanabileceği KPSS puanını aldı.



7 Ekim günü yapılan KPSS’nin ardından geçerli bir puan alan adaylar bu puanları ile hangi memur alımlarına başvuru yapabileceğini araştırmaya başladı. Biz de Kamubulteni.com olarak kamu personeli adaylarının kafalarındaki soruları yanıtlamak üzere bu haberimizi kaleme aldık.



50-55 KPSS İLE HANGİ MEMUR ALIMLARINA BAŞVURU YAPILABİLİR?



50 ile 55 arasında KPSS puanı alan adaylar, lise mezunu memur alımlarına başvuru yapabilir. Belediyeler yönetmelik değişikliği ile düz memur alımlarını ve zabıta memuru alımlarını artık açıktan mülakat ile yapıyor. Birçok belediye 50-55 KPSS taban puanı ile memur alımı yapıyor. Öte yandan Jandarma sivil memur alımında da KPSS 55 şartı var.



Öte yandan Üniversiteler sağlık ile normal memur alımlarını KPSS puan sınırı olmadan yapıyor.



Öte yandan öğretmenevleri, polisevleri, kamu misafirhaneleri düşük KPSS puanı ile memur alımı yapmaktadır.

DAHA ÖNCE YAPILAN ATAMALARA GÖRE:

ÜNİVERSİTELER:



Manisa Celala Bayar Üniversitesi: Bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak isteyen



Celala Bayar Üniversitesi toplamda 29 kişilik kadro ile bünyesine Lise mezunu 5 Lisasns mezunu 20 Hemşire ve Lise mezunu 4 Sağlık Teknikeri alımı gerçekleştirecek.



Ardahan Üniversitesi: Yayımlanan ilana göre Ardahan Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini gidermek için Avukat pozisyonunda 1 kişilik boş kadro ile alım yapacağını Belirtti. Başvuru şartları ve başvuru bilgileri haberin devamında yer almaktadır.



Harran Üniversitesi: Harran Üniversitesi bünyesine 125 kişilik boş kadro ile, 100 Hemşire, 1 Röntgen teknisyeni, 3 Ebe, 2 Fizyoterapist, 2 Diyetisyen ve 19 Diğer Sağlık Personeli olmak üzere, Lise, Önlisans ve Lisans mezunu sözleşmeli personel alacak.



Balıkesir Üniversitesi: Üniversiteye 40 kişilik boş kadro ile, Lisans Mezunu 15 Hemşire, Lise Mezunu 17 Hemşire,2 Eczacı, 2 Fizyoterapist ve 4 Diğer Sağlık Personeli olmak üzere toplamda 40 kişi alınacak.



BELEDİYELER:



Boğazlıyan Belediyesi: Söz konusu belediyeye KPSS'den en az 50 puan almış olan personel adayları alnacak. Ayrıca alım kadroları farklı olup bu yönde KPSS 50 , 60 ve 70 puan da aranan pozisyonlarda mevcuttur. Buna göre KPSS En Az 50 Puan İle, 5 memur, 1 Bilet Satış memuru, 1 teknisyen ve 1 Veteriner alımı gerçekleştirecek. KPSS En az 60 puan ile ise, 1 Zabıta Memuru ve KPSS en az 70 puan ile 1 Mühendis olmak üzere toplamda Boğazlıyan Belediyesi 10 kişilik kadro ile alım gerçekleştirecek.



Van Belediyesi: Van belediyesi bünyesine Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri pozisyonlarında toplamda 140 kişilik boş kadro ile alım yapacak. buna göre adaylar başvurularını en geç 15 Haziran 2018 tarihine kadar yapmaları istenmektedir.



Pazaryeri Belediyesi: Pazaryeri belediyesi 1 kişilik kadro ile memur alacak.



BAKANLIKLAR:



Sağlık Bakanlığı: Sağlık Bakanlığı bünyesine toplamda 18 bin kişilik boş kadro ile memur personel alımı yapacağını belirtti. İlgili ilana başvurular ÖSYM tarafından hazırlanan KPSS 2018/5 tercih kılavuzu kapsamında yapılmaktadır. Bu yönde adaylardan 2016 yılı KPSS den lise mezunları için, Önlisans mezunları için ve Lians mezunları için puan alınmış olması gereklidir.



Adalet Bakanlığı: Adalet bakanlığı bünyesine 14 bin 304 kişilik boş kadro ile İcra Katibi ve sözleşmeli personel alacak. Bu yönde Adalet Bakanlığı 5 bin 493 sözleşmeli personeli 1344 İcra Katibi ve Adalet Bakanığına bağlı olan Ceza ve Teckifevleri Genel Müdürlüğü 7 bin 467 sözleşmeli personel alacak. Adaylardan bu yönde 2016 Yılı KPSS'den en az 70 puan almış olmak şartı aranacak.



Adli Tıp Kurumu: Adalwet bakanlığına bağlı olan adli Tıp Kurumu bünyesine 200 memur alımı yapacak. İlgili ilana , Lise, Önlisans ve lisans mezunları başvuru yapabiileceklerdir.



Milli Eğitim Bakanlığı: MEB 5 bin kişilik kadrosu ile Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9 uncu maddesi kapsamında ek ders ücreti karşılığında görev yapanlardan 652 sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 15 inci maddesine göre 5 Bin ( 5000 ) sözleşmeli öğretmen alımı yapılacaktır.



Maliye Bakanlığı: Maliye Bakanlığı toplamda 500 kişilik boş kadro ile bünyesindeki memur ekskliğini gidermek için, Vergi Müfettiş yardımcısı alacak. Ayrıca bu yönde adaylardan, 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından puan almış olmak şartı aranacaktır. Adayların KPSS puan türleri esas alınarak yapılacak sıralama sonucuna göre ise Giriş sınavı uygulanacaktır.



DİĞER KURUMLAR:



Yargıtay Başkanlığı: Yargıtay Başkanlığı sözleşmeli olarak bilişim personeli alacağını geçtiğimiz günlerde belirtmişti. Yayımlanan ilana göre 5 kişilik boş kadro ile, 2 Web Prgramlama ve Tasarım Uzmanı ve 3 kişi Java Yazılım uzmanı olmak üzere 5 sözleşmeli bilişim personeli alıyor. Ayrıca adayların başvuruları kabul edilmesi ve Giriş sınavına katılabilmeleri için KPSS den ve YDS den puan almış olmaları şarttır.

Gelir İdaresi Başkanlığı: Gelir idaresi başkanlığı 2 farklı ilan yayımladı. Yayımlanan ilanlara göre 400 kişilik kadrı ile Gelir uzma yardımcısı ve 35 kişilik kadro ile Avukat alımı yapılacak. Başvuru yapacak adaylar öncelikle başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir.



MSB ANT:



Milli Savunma bakanlığına bağlı olan Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı bünyesindeki işçi personel eksikliğini karşılamak üzere Engelli statüsünde 1 Kişilik boş kadro ile Bilgisayar Teknisyeni alacağını açıkladı.



TÜSEB: Tüseb İŞKUR arcılığı ile 2 kişi alacak.



TÜBİTAK:



TÜBİTAK toplamda 42 kişilik boş kadro ile İŞKUR aracılığı ile engelli ve Terörle Mücadelede Yaralanan statüsünde işçi personel alımı yapacak. Ayrıca adayların başvuru yapabilmeleri için KPSS ye girmiş olmaları gerekmektedir.





Emniyet Genel Müdürlüğü:



EGM 2 Aşçı Yardımcısı ve 1 kişilik kadro ile Engelli Kuru Temizlemeci olmak üzere toplamda 3 kişi alacak. Adayların başvuru yapabilmeleri için KPSS ye girmiş olmaları ve en az lise mezunu olmaları şarttır. Ayrıca başvurular en geç 19 Haziran 2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.





TEDAŞ:



Tedaş bünyesine Ankara ve İstanbul illerinde 10 kişilik kadro ile kamu personeli alacağını belirtmişti.Buna göre TEDAŞ Engelli olarak, Ankara'da 2 Elektrik Teknikeri, 1 Harita Teknikeri ve 1 Elektrik Teknisyeni alacak. İstanbul ilinde ise, 1 Elektrik Teknikeri ve 1 Harita Teknikeri olmak üzere engelli 6 kişi alacak.





Kredi ve Yurtlar Kurumu:



KYK 15 kişilik boş kadro ile sözleşmeli olarak bilişim personeli alacağını belirtti. Yayımlanan ilana göre adaylardan KPSS ve YDS puan şartları aranacaktır.



EN AZ 60 KPSS PUANI İLE MEMUR ALIMI YAPACAK KURUMLAR



Şeker Fabrikaları: KPSS 60

Diyanet İşleri Başkanlığı: KPSS 60

Danıştay: KPSS 60

Emniyet genel Müdürlüğü: KPSS 60

TBMM: KPSS 70







İŞKUR PERSONEL ALIMI



Çalışma ve İş Kurumu tarafından yayımlanan ilanda KPSS 60 puan şartı ile 11 personel alımı yapılacağı bildiridli. Alınacak personeller programlayıcı ve çözümleyici pozisyonlarında istihdam edilecek. Alınacak personellere 4.500 ile 5 bin TL arası maaş verilecek.



EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KPSS 65 İLE MEMUR ALACAK



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda aşçı pozisyonunda istihdam etmek üzere kadrolu memur alımı yapılacağına yer verildi. Yardımcı Hizmetler sınıfında Aşçı pozisyonunda istihdam edilecek personellerin Ortaöğretim Kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ve Dallarının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı- Beslenme ve Ev Yönetimi Dalının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı-Ev Ekonomisi Dalının veya Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı- Turşzm/Otelcilik ve Turuizm Dalının birinden mezun olması şartı aranmaktadır.



SYDV'LER KPSS 60 İLE KAMU PERSONELİ ALIYOR



Türkiye genelinde çok sayıda sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, KPSS'den 60 alan vatandaşlar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. Kaymakamlıklar resmi sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda birçok Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan puan şartı ile kamu personeli alımı yapıyor. Yayımlanan ilanların başvuru süreçleri devam ederken bazı ilanlarda son başvuru tarihlerine girildi.



SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI İÇİN 70 PUAN ŞARTI



Sahil Güvenlik Komutanlığı 55 Subay ve 100 Astsubay Alımı : Sahil Güvenlik Komutanlığı farklı pozisyonlarda 55 Subay alımı ve 100 Astsubay alımı yapacak. Alımlar Sözlemeli olarak gerçekleştirilecek olup adaylar en az lise mezunu olmak zorundadır. Bilgi Teknolojileri kadrosunda KPSS 70 puan şartı aranacak.



SERMAYE PİYASASI KURULU 80 PUAN



Sermaye Piyasası Kurulu kendi bünyesine istihdam amaçlı 38 memur alımı gerçekleştirecek. Sermaye Piyasası Kurulu adaylardan 2015 veya 2016 yıllarında ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 80 puan almış olmak şartı arayacaktır.



MEMUR OLMAK İÇİN NE YAPMALI?



Adaylardan 2018 yılında da, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Sağlık açısından görevini Türkiye'nin her yerinde yapmasına engel durum olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturmasında ve arşiv araştırmasında olumlu sonuç almak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak gibi aşağıdaki nitelikler aranıyor.



BAZI KURUMLAR KPSS ARAMIYOR



Kamuya alımlar her ne kadar KPSS ile olsa da bazı kurumlar adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aramıyor. Bunun yerine diğer nitelikler sonucunda alım yapıyorlar. Mesela bir çok askeri personel alımlarından, TÜBİTAK, Bazı üniversiteler, Bakanlıklar ve bazı belediyeler adaylardan KPSS şartı aramıyorlar.



Bu yıl ilk çıkan memur alım ilanlarında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Çanakkale Ayvacık Belediyesi, ÖSYM, Yurdışı Türkler ve Akraba Toplulukları şu anda KPSS aramadan memur alacak.



MEMURLUKTA EĞİTİM ŞARTI



Alım yapılacak kadro veya pozisyona göre adaylar gerekli eğitim seviyelerini tamamlamış ve istenilen fakülte veya yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmaları gerekli. Yurtdışında veya Yurtiçinde farklı yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar bu pozisyon için YÖK'ten denklik belgesi almak zorundadır. Bu bilgi mutlaka ilanların içerisinde verilir.



MEMURLUKTA YAŞ ŞARTI



Adaylar kamu kurum veya kamu kuruluşları tarafından belirlenen yaş sınırları içerisinde olmak zorundadırlar. Kamuya memur alımları'nda genellikle adaylardan 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranmaktadır. Bu yönde bir çok kişi 35 yaşından sonra KPSS'ye girmekte ve malesef sonrasında üzgüntüuye kapılmaktadır. Bu nedenle adaylar mutlaka ilanların metinlerindeki belirtilen yaş şartına mutlaka uygun olmaları şarttır.



MEMURLUK İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?



Başvurular, kurumların belirledikleri tarih içerisinde alınmaktadır. Başvuru tarihleri dışında yapılmış olan başvurular geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır. Bu sebeple adaylar mutlaka ilanların başvuru sürelerini incelemeli ve başvuru süreleri içerisinde başvuru yapmalıdır. Başvurular kurumun belirlediği şekilde, Şahsen, Posta ile, e-posta ile, online veya tercih işlemeleri şeklinde başvuru alınmaktadır. Ayrıca kurumların belirlediği şekilde başvuru yapmayan adayların başvuruları da geçersiz sayılacak.