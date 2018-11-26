Kral Şakir sınırları aştı 

Dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle takip edilen Türk dizilerinin ardından yüzde yüz yerli çizgi film ‘Kral Şakir’ de büyük bir başarıya imza attı.Animasyon dizisi Kral Şakir, dün Cartoon Network’ün Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yayın yapan kanalında başladı. Aralarında Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Kuveyt ve Katar’ın da olduğu 19 ülkede yayınlanan animasyon dizisi, Cartoon Network’ün Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yayın yapan kanalı aracılığıyla 200 milyon kişiye ulaştı. Laith The King ismiyle yayınlanan Kral Şakir’in Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yayınlanan versiyonunda Arapça’nın 8 ayrı lehçesi kullanıldı ve çizgi filmde yer alan karakterlerin isimleri de Arapça’ya çevrildi.

DÜNYAYA ULAŞACAK

Kral Şakir’in Türk kültürünü yansıttığını belirten Kral Şakir’in yapımcısı “Kral Şakir ilk kez yayınlandığı 2016 yılından bu yana uzun bir yol kat etti ve 7’den 70’e birçok kişinin sevgisini kazandı. Cartoon Network Türkiye ile bu sevgiyi hak ettiği yere ulaştırmak için üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz. Kral Şakir gibi güçlü karakterleri olan ve Türk kültürünü yansıtan yerli yapımları sadece Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da değil dünyanın birçok ülkesi ile buluşturmayı hedefliyoruz” dedi. Çizgi film, Türk bir aslan ailesinin başından geçen olayları eğlenceli ve neşeli bir dille anlatıyor.