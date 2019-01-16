Kristalin Fransız Efsanesi Baccarat ile Özel Kutlamalar Kral XVIII. Louis misafirlerini ağırlamak için farklı bardakların üretilmesi emrini vererek bir moda başlatmıştı. Ve bugün de Baccarat, tıpkı 250 yılı aşkındır yaptığı gibi, kristallerinin efsanesini hünerli tasarımcıları ile devam ettiriyor.