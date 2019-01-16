Kristalin Fransız Efsanesi Baccarat ile Özel Kutlamalar
Kral XVIII. Louis misafirlerini ağırlamak için farklı bardakların üretilmesi emrini vererek bir moda başlatmıştı. Ve bugün de Baccarat, tıpkı 250 yılı aşkındır yaptığı gibi, kristallerinin efsanesini hünerli tasarımcıları ile devam ettiriyor.
Fransız efsanesi Baccarat’ın klasik ve modern birçok hediye seçeneği ile özel kutlamalara ortak oluyor. Baccarat’ın ev aksesuar koleksiyonunda bulunan kırmızı, mavi, gümüş, altın ve beyaz renkli tasarımları girdiği ortamı ışıltısı ile parlatıyor.
Türkiye’de markanın distribütörlüğünü yapan BMS, Baccarat kristallerinin ışıltılı dünyasından içeri adım atmanız için sizleri Etiler’deki mağazasına davet ediyor.
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