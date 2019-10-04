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Kuaförüm Sensin 4 Ekim birincisi kim oldu? Kuaförüm Sensin kim elendi?

Kuaförüm Sensin 4 Ekim birincisi kim oldu? Kuaförüm Sensin kim elendi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kuaförüm Sensin'de heyecan dolu bir haftanın daha sonuna gelindi. Kuaförüm Sensin'de bugün yapılacak olan son saç ve makyajın ardından günün kazananı belli olacak. Sonra da haftanın elenen takımı açıklanacak. Kuaförüm Sensin 4 Ekim birincisi ve elenen isim hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak.

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Kuaförüm Sensin 124. Bölümünde sular durulmuyor. Kuaförüm Sensin 4 Ekim birincisi kim oldu? Kuaförüm Sensin kim elendi? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kuaförüm Sensin 124. Bölümünde; kuaför Mete Şimşek, makyöz Arzu Gökduman, model Ceren Dalkıç’dan oluşan birinci takım, kuaför Sıla Coşar makyöz Mira Akkurt model Merve Eroğlu’ndan oluşan ikinci takım, kuaför Hayat Bölükbaşı makyöz Özlem Kurt model Ezgi Yalçınkaya’dan oluşan üçüncü takım, kuaför Bilal Ağın, makyöz Buse Nur Şimşek ve model İlayda Arslan’dan oluşan dördüncü takım kesim ve ıslak makyaj yapmak için yarıştı...
 
KUAFÖRÜM SENSİN 4 EKİM BİRİNCİSİ KİM OLDU? 
Kuaförüm Sensin 4 Ekim birincisi henüz belli olmadı. Kuaförüm Sensin 4 Ekim birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecekti. 
 
KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ? 
Kuaförüm Sensin'de bugün elenecek olan isim henüz netleşmedi. 
 

 
KUAFÖRÜM SENSİN 124. BÖLÜM
Kuaförüm Sensin 124. Bölümünde; kuaför Mete Şimşek, makyöz Arzu Gökduman, model Ceren Dalkıç’dan oluşan birinci takım, kuaför Sıla Coşar makyöz Mira Akkurt model Merve Eroğlu’ndan oluşan ikinci takım, kuaför Hayat Bölükbaşı makyöz Özlem Kurt model Ezgi Yalçınkaya’dan oluşan üçüncü takım, kuaför Bilal Ağın, makyöz Buse Nur Şimşek ve model İlayda Arslan’dan oluşan dördüncü takım kesim ve ıslak makyaj yapmak için yarıştı
 
 
KUAFÖRÜM SENSİN PROGRAMI HAKKINDA
Kuaförüm Sensin yarışması, en doğru saçı, en doğru makyajı yapacağını iddia eden kuaför ve makyözleri arıyor.
 
 
Bir kuaför ve bir makyözden oluşan takımların yarıştığı sıcak, eğlenceli ve rekabeti bol stüdyo yarışma programı Kuaförüm Sensin hafta içi her gün saat 12.30'date Show TV'de!
 
Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin'de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!

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