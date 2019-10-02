Show Tv'de yayınlanan Kuaförüm Sensin programının dikkat çeken isimlerinden Mete Şimşek hakkında internet araştırmaları yapılıyor. Kuaförüm Sensin Mete Şimşek kimdir? Mete Şimşek kuaför kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Mete Şimşek ve Arzu Gökduman geçen hafta finali yayınlanan Kuaförüm Sensin’e katılan yeni yarışmacılar oldu. Kuaförüm Sensin’e kuaför olarak katılan Mete Şimşek aslen Adanalı ve 26 yaşında. Kuaförüm Sensin Mete Şimşek hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

KUAFÖRÜM SENSİN METE ŞİMŞEK KİMDİR?

Mete Şimşek aslen Adanalı ve 26 yaşındadır. 10 yıldır kuaförlük yapıyor. İstanbul’da Beylikdüzü’nde ve Etiler’de şubeleri bulunmaktadır. Mete Şimşek iki şubesinde de sizlere hizmet vermektedir. Mete kendini tanımlarken ‘gencim ve yetenekliyim’ diyor.

KUAFÖRÜM SENSİN PROGRAM BİLGİSİ

En doğru saçı, en doğru makyajı yapacağını iddia eden kuaför ve makyözleri arıyoruz!

Bir kuaför ve bir makyözden oluşan takımların yarıştığı sıcak, eğlenceli ve rekabeti bol stüdyo yarışma programı Kuaförüm Sensin hafta içi her gün saat 12.15'te Show TV'de!

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!