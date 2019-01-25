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Kübalı onkologlar geliyor

Kanser araştırmalarıyla son yıllarda adından sık sık söz ettiren Küba ile Türkiye sağlık alanında işbirliği yaptı.

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İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi ile Küba Onkoloji Enstitüsü kanser tedavisinde birlikte çalışmak için imza attı. Küba’dan gelecek 3 onkolog, mart ayında göreve başlayacak. Küba Onkoloji Enstitüsü’nün İstanbul Merkezi ise Türkiye’de ilk kez İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde açılacak. Dün gerçekleştirilen basın toplantısında onkoloji enstitüsünün Türkiye’nin sağlık turizmine de katkı sağlayacağının altını çizen İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, “Bu, Türkiye’de bir ilk olacak. Ülkemizden her yıl 2 bin hasta kanser tedavisi için Küba’ya gidiyor. Enstitü sonrası Avrupa’daki hastalar Türkiye’ye gelecek. Küba ile birlikte ilaç da üreteceğiz” dedi. 

BİRİKİMLERİ PAYLAŞACAĞIZ

Dr. Alper Demirarslan ise, “Kübalı onkologlar vücudun kendini bağışıklık sisteminin ayağa kaldırarak savaşmasını sağlıyorlar. Amacımız Küba’da belli bir yere gelmiş olan birikimi ile Türkiye ile birleştirmek, yakın coğrafyadaki kanser hastalarının hastanemizde değerlendirilmesini sağlamak” dedi.

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