Küçük Aybükeler bayrağı devralacak

Batman’ın Kozluk’ta 2017’de karne dağıttıktan sonra evine giderken Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına teröristlerce açılan ateşle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın ölümünün üzerinden iki yıl geçti. İlk görev yeri olan ilçede henüz 7 aylık öğretmen iken katledilen, adı okullarda, sınıflarda, cadde ve kütüphanelerde yaşatılan, seslendirdiği ‘Mağusa Türküsü’ ile gönüllere taht kuran Aybüke Öğretmen unutulmadı.

BİZİ YILDIRAMAZLAR

Yalçın’ın adının yaşatıldığı Şehit Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde meslektaşları 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne buruk giriyor. Meslektaşları, her Öğretmenler Günü’nde, ilk maaşıyla aldığı enstrümanlarla oluşturduğu müzik sınıfında bir araya gelerek şehit Aybüke Öğretmen’i yad ediyor. “Şehidin ilk maaşıyla aldığı enstrümanlarla oluşturduğu müzik sınıfında hatırasının ebediyen yaşatacağız” diyen Okul müdürü Nazmi Altuner, “Öğretmenler Günü’nde bir arada olmak, daha güzel anılar yaşamak isterdik. Ama her Öğretmenler Günü’nde o hüzünlü günü yaşıyoruz. İnşallah yeni Aybükeler gelecek ve onun bıraktığı yerden devam edecek. Bu konuda hiçbir zaman ümidimizi yitirmedik. Onun öğrencilerinden mezun olanlar inşallah onun yolunda ilerleyecekler ve onlar da birer Aybüke olacaklar” ifadelerini kullandı. Öğretmen Tahsin Şahin, okulu bir ev ve aile ortamı olarak gördüklerine işaret ederek, Aybüke’nin ise ailenin en küçük ferdi kabul edildiğini aktardı. İlk atandığında sosyal medyadan ‘Ben öğretmen oldum’ paylaşımı yaptığını anlatan Şahin, “Aybüke Öğretmen’in acısı içimizde kabuk bağlamayan bir yara olarak duruyor. Terör seviciler şunu bilsin ki, Aybüke ve Necmettin öğretmenler bitmeyecek, onları yetiştirmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.