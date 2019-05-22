Baran'ın ölümü ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı
İnşaat çukuruna düşüp yaşamını yitiren Baran'ın ölümüyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı
İstanbul Eyüpsultan'da inşaat alanındaki çukura düşüp yaşamını yitiren 9 yaşındaki Baran'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında müteahhit Emrah D. gözaltına alındı.
Eyüpsultan, İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna dün akşam saatlerinde düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran Geldi soruşturmasıyla ilgili olarak Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından müteahhit Emrah D. gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliye sevk edilmesi bekleniyor.
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