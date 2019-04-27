23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Küçük Evrim'den yaklaşık 10 aydır haber yok

Tokat'ın Turhal ilçesinde geçen yıl 10 Temmuz'da kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'la ilgili, aradan 291 gün geçmesine rağmen herhangi bir ize rastlanmadı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tokat'ın Turhal ilçesinde geçen yıl 10 Temmuz'da kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'tan, aradan uzun süre geçmesine rağmen haber alınamadı.
 
Yenisu köyü yaylasında ailesinin kayıp ihbarında bulunmasının üzerinden 291 gün geçen küçük Evrim'le ilgili bir ize, uzun süre aranmasına rağmen rastlanamadı.
 
Küçük Evrim'in kaybolduğu ilk günler AFAD ve JAK ekiplerinin katılımıyla drone ve arama köpekleri de kullanılarak yoğun yürütülen çalışmalar, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar tarafından uzun süre devam ettirilmişti.
 
Soruşturma kapsamında baba Burhan Atış'ın, "kızının traktörden düşerek öldüğü ve cenazesini dedesinin mezarına gömdüğü" yönünde verdiği ifade üzerine Evrim'in dedesi Sadık Atış'ın mezarı açılmış, "Mağarada olabilir" demesi üzerine de mağara da arama yapılmıştı.
 
Jandarma ve arama ekipleri, küçük kızın kaybolduğu çadır ve yaklaşık 20 kilometrelik alanı didik didik aramalarına rağmen bir sonuca ulaşamayınca çalışmaları küçük kızın kaybolmasından 116 gün sonra sonlandırmıştı.
 
Minik Evrim'i arama çalışmaları kapsamında köyde yaşayanların HTS kayıtları da incelenmişti.
 
Çadırda kardeşiyle yalnız bırakıldıktan sonra hayvanlara bakmak için uzaklaşan ailenin döndüğünde bulamadığını belirttiği Evrim'in babası Burhan ve annesi Dilek Atış, kızlarının kaybolmasıyla ilgili verdikleri çelişkili ifadeler nedeniyle gözaltına alınmış, çift 23 Temmuz 2018'de tutuklanmıştı.
 
Anne Dilek 8 Kasım 2018, baba Burhan Atış ise 4 Ocak 2019'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ölen adamın evinden cephane çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Milyonları ilgilendiriyor: e-Devlet'ten öğrenilebilecek

Milyonları ilgilendiriyor: e-Devlet'ten öğrenilebilecek

AK Parti'den 'sandık görevlisi' açıklaması

AK Parti'den 'sandık görevlisi' açıklaması

Yoğurt nasıl oluyor da uzun süre ekşimeden kalıyor?

Yoğurt nasıl oluyor da uzun süre ekşimeden kalıyor?

Dışişleri'nden Portekiz'e tepki: Reddediyoruz

Dışişleri'nden Portekiz'e tepki: Reddediyoruz

'Bu davanın adamı olduğunu söyleyenler seçim sürecinde neredeydiler?'

'Bu davanın adamı olduğunu söyleyenler seçim sürecinde neredeydiler?'

Türk dizileri Rusların Osmanlı'ya ilgisini artırdı

Türk dizileri Rusların Osmanlı'ya ilgisini artırdı

Darbecilerin 'Başkan Erdoğan' yalanı telsiz kayıtlarında

Darbecilerin 'Başkan Erdoğan' yalanı telsiz kayıtlarında

Anadolu’nun en iyi 5 hamuru

Anadolu’nun en iyi 5 hamuru
 

POPÜLER HABERLER

Vatan Caddesi´nde feci kaza kamerada

Vatan Caddesi´nde feci kaza kamerada

Avrupalı askeri 'Türk miğferi' koruyor

Avrupalı askeri 'Türk miğferi' koruyor

Hayranlarına güzel haber, 'Star Wars' tema parkı bitmek üzere

Hayranlarına güzel haber, 'Star Wars' tema parkı bitmek üzere

Bulgarlar Kapıkule'ye akın etti

Bulgarlar Kapıkule'ye akın etti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA