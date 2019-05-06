Küçük Furkan'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna getirildi

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde kaybolan ve bugün sabah saatlerinde cesedine ulaşılan 4 yaşındaki Furkan Adli Tıp Kurumuna getirildi. Adli Tıp Kurumu önünde Furkan’ın cansız bedeniyle birlikte Erzurum’a gelen amca Faruk Yiğit, olay ile ilgili acıklamalarda bulundu.

Furkan’ın öz amcası Faruk Yiğit, “Sabahleyin olay yerine köye gittim. Hatta babam beni aramış, ilerde Kamışlı diye bir yer var. Jandarmayla karşılaştık, onlar bize olay yerini sordu, biz de onlara sorduk. Furkan’ın bulunduğu yere amcamın oğlu ile birlikte gittik, çocuk ölmüştü. Kardeşim tutuklu ama şu an onu düşünecek durumda bile değilim. Çocuğun cansız bedenini gördükten sonra şok olmuştum. Benim kendi düşüncem, Babası hayvanların peşine giderken Furkan kendisini takip etmiş. Kardeşim ya umursamamış ya da görmemiş, direkt dağa doğru çıkmış, aradaki mesafe 10-15 kilometre kadar var. Ben olay yerine gittiğimde çocuk cansız yatıyordu ve vücudu simsiyah olmuştu. Bir tek ayakkabısı ayağından çıkmış, 10 metre ileride bir akarsuyun içerisinde bulduk. Başının arkasına baktım bir yara vardı. O yara yuvarlanmadan mı yoksa başka bir şeyden mi oldu bilmiyorum" dedi.

17 Nisan Çarşamba günü evinin önünde oyun oynadıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 4 yaşındaki Furkan’ın cansız bedeni, Budaklı Mahallesi'ne yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta hayvanlarını otlatan çobanlar tarafından bulunmuştu.