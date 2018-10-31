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Küçük kıza tacizde bulunan şahıs tutuklandı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde küçük yaşta kız çocuğuna taciz eden ardından sevk edildiği savcılıkça serbest bırakılan ancak taciz görüntüsünün sosyal medyaya düşmesinin ardından tepkiler üzerine dün gece tekrar gözaltına alınan şahıs, bugün çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre, 29 Ekim günü Ortahisar ilçesinde bir şahıs, Hızırbey mahallesinde bir sokakta gördüğü 4-5 yaşlarında kız çocuğuna tacizde bulundu. Etrafı kontrol ederek istismara devam eden şahıs, oturduğu kapı dibinde kapının açılması üzerine bölgeden ayrıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri izleyen iş yeri çalışanları durumu polise bildirirken, kimliği belirlenen şahıs savcılıkça serbest bırakıldı. Belediyede temizlik işçisi olduğu öğrenilen Mesut T. isimli şahıs durumun ortaya çıkmasının ardından iş akdi feshedildi. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi ve şahsın da serbest kaldığının ortaya çıkması üzerine olay büyük tepkiye neden olurken, tepkiler üzerine dün gece tekrar gözaltına alınan şahıs, bugün Emniyet'teki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebi ile Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şahıs 'küçük yaşta çocuğa cinsel tacizde bulunmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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