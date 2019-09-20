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Küçük kutuda büyük acı

Antalya’da 6 aylık dünyaya gelen minik Alihan, doktorların çabalarına rağmen yaşam savaşını kaybetti. Minik bebeğin cansız bedeni anne-babasına küçük bir kutu içinde teslim edildi.

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Antalya'da yaşayan Ayşe-Ali Çivi çiftinin Kumluca Devlet Hastanesi’nde üç gün önce 23 haftalıkken 400 gram olarak dünyaya gelen oğulları Alihan, solunum sıkıntısı yaşayınca ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Çivi çifti, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınan minik oğullarına anne sütü götürmek için hazırlık yaparken, Alihan’ın rahatsızlandığını haberini aldı. Hemen hastaneye koşan Ayşe-Ali Çivi’yi acı bir haber bekliyordu. Minik Alihan, yaşam savaşını kaybetmişti.   

ANNESİ FERYAT ETTİ  

Çifte, üzücü haberi doktorlar verdi. Üç yıldır çocuk sahibi olabilmek için uğrasan genç çift, daha bir kez bile kucaklarına alamadıkları bebeklerinin ölüm haberiyle yıkıldı. Minik Alihan’ın cansız bedeni, ayakta durmakta güçlük çeken anne-babasına küçük bir kutunun içinde teslim edildi. Anne Ayşe Çivi, ‘Gitti bebeğim gitti’ diye feryat etti. Küçük Alihan’ın içinde bulunduğu kutuyu morgdan, Çivi çiftinin otomobiline kadar taşıyan bir yakınları da gözyaşlarını tutamadı.   

Baba Ali Çivi, bir anda rahatsızlanan Kumluca Devlet Hastanesi’ne götürdüğü eşinin erken doğum yaptığını ve bebeklerinin 6 aylıkken 400 gram olarak dünyaya geldiğini söyledi. Çivi, “Solunum sıkıntısı vardı. Kumluca’daki doktorlarımız ve hemşirelerimiz seferber oldu. Ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk ettiler. Başka doktorlar olmak üzere Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde görevli herkes yaşatmak için çaba gösterdi. Ancak minik bedeni daha fazla dayanamadı. Çok üzgünüz. Üç senedir bebek bekliyorduk, eşim hamile kalınca çok sevinmiştik. Hayata tutunur diye umut etmiştik ama kaybettik” diye konuştu.    

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