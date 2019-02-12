Küçük Mahmut Tayyip'in kurtarıldığı anlar ortaya çıktı
Kartal'da çöken binanın enkazından 9 saat sonra kurtarılan, Başkan Erdoğan'ın hastanede ziyaret ederek Trabzonspor forması hediye ettiği 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'ın kurtarılma anları ortaya çıktı
- İHA
Kartal'da enkaz altından kurtarılan 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'ın göçük altından kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı. Kurtarma sırasında ekipler Mahmut Tayyip'le sohbet ederken , bir görevli küçük çocuğa," Seni buradan çıkarayım maça götüreceğim. Hangi takımlısın ? " diye teselli etmeye çalışıyor.
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