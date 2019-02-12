Küçük Mahmut Tayyip'in kurtarıldığı anlar ortaya çıktı

Kartal'da enkaz altından kurtarılan 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'ın göçük altından kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı. Kurtarma sırasında ekipler Mahmut Tayyip'le sohbet ederken , bir görevli küçük çocuğa," Seni buradan çıkarayım maça götüreceğim. Hangi takımlısın ? " diye teselli etmeye çalışıyor.