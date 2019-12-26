İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,934
  • EURO
    6,5919
  • ALTIN
    287.657
  • BIST100
    113653
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Küçükçekmece'de silahlı kavga: 2 kişi yaralandı
Yaşam

Küçükçekmece'de silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de 4-5 kişilik grup arasında kavga çıktı. Kavga edenlerden 1'i belinden çıkardığı silahla ateş açarak 2 kişiyi yaraladı.

DHA26.12.2019  23:57 - Güncelleme: 26.12.2019  23:57
Olay, Halkalı Merkez Mahallesi Kasımpatı Sokak'ta saat 21.00 sıralarında yaşandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, 4-5 kişilik grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Kavga sırasında A.B., belinden çıkardığı silahla ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu Emre Taşkın ve Yusuf İlter yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. 
 
ZIRHLI ARAÇLAR SEVK EDİLDİ
 
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalabalık grubun toplandığı sokağa iki zırhlı polis aracı da geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
 
"ÖYLE VURULMAZ BÖYLE VURULUR DEYİP ATEŞ AÇTI"
 
Silahlı kavgayı gören Bülent Çakmak, "Aşağıdan kavga ederek geliyorlardı. Burada üç el ateş etti. 'Öyle vurulmaz böyle vurulur' diyerek 3 el sıktı. 2 kişi yaralandı. Toplamda ya 4 ya da 5 kişi vardı. Kavga ettiler, çıktılar yukarı gittiler" dedi.

Tanıtıma bir gün kala yerli otomobilden yeni görüntü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dev kobra 3 metrelik pitonu böyle yuttu
Dev kobra 3 metrelik pitonu böyle yuttu

Dev kobra 3 metrelik pitonu böyle yuttu

2020 yılı için asgari ücret belli oldu
2020 yılı için asgari ücret belli oldu

2020 yılı için asgari ücret belli oldu

Şer cephesine ikinci sürpriz: Ziyaret gündem oldu
Şer cephesine ikinci sürpriz: Ziyaret gündem oldu

Şer cephesine ikinci sürpriz: Ziyaret gündem oldu

Milli Muharip Uçak için yeni gelişme
Milli Muharip Uçak için yeni gelişme

Milli Muharip Uçak için yeni gelişme
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.