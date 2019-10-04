Küçükçekmece’de su samuru heyecanı  

Türkiye’de ve dünyada nesli tükenmekte olan bu tür, çevre sakinlerinin iddiasına göre Küçükçekmece Göl’ünde birden fazla. Akrabalarıyla birlikte piknikte su samuru gördüklerini anlatan Fesih Aksoy “İki buçuk ay önce akrabalarla pikniğe gelmiştik. Orada su samuruna rast geldik. Tam sahil kıyısındaydı. Oralarda geziniyordu” dedi. Arkadaşlarıyla birlikte su samuru gören Hasan Güleş ise şunları söyledi: “Arkadaşlarımla buluştuğumda göl kenarında oturuyoruz, bankta otururken bir baktım sudan bir şey çıktı. Görünce inanmadım başta. Karanlıktı videoya çekemedik. Gölün üstüne çıkıyor ardından bir anda yok oluyor.”