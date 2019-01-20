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'Kültürel mücadele sporla başlar' 

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, dünyada kültürel adaletsizlikle mücadele ve uyanış olacaksa bunun sporla başlayabileceğini söyledi.

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Dünya Etnospor Konfederasyonu Stratejik Plan Çalıştayı, dün İstanbul’da başladı. 

YENİ KÜLTÜREL AĞ OLUŞTURMALIYIZ  

Erdoğan, sporun dünyada kültürel çekişmenin sahalarından biri olduğunun altını çizdi ve şunları söyledi: “Dünyada bir kültürel uyanış olacaksa, dünyadaki mevcut kültürel adaletsizliklerin giderilmesi için bir mücadele verilecekse, bu mücadeleyi verecek oyunculardan bir tanesi herhalde Türkiye’dir. Tarihimizdeki rollerimiz bunu gerektiriyor. Eğer dünyada bir kültürel adaletsizlikle mücadele ve uyanış olacaksa neden bu sporlarda başlamasın. Çünkü sporların gerçekten taban karşılığı, kitleselliği, birçok kültür sahası ile ilişki içinde bulunması bunu mümkün kılıyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak bu yüzden bütün dünyadaki geleneksel sporların yeniden popülerleştirilmesi, yeniden gündeme gelmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Bizim çabamız aslında felsefi olarak bir kültürel uyanışa aracılık etmek. Bunu spor sahasında gerçekleştirmek. Bunun üzerinden de dünyada yeni bir kültürel ağ oluşturmak.”

Başkan Erdoğan istedi Fazıl Say söz verdi

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