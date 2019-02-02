Kültürlerini staj ile öğrendiler Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) düzenlediği “YTB Türkiye Stajları” programıyla yurt dışındaki Türk gençleri çalışma hayatına hazırlarken, onların Türk kültürü ve Türkçeyi daha iyi öğrenmelerine de yardımcı oluyor.