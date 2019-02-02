Kültürlerini staj ile öğrendiler
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) düzenlediği “YTB Türkiye Stajları” programıyla yurt dışındaki Türk gençleri çalışma hayatına hazırlarken, onların Türk kültürü ve Türkçeyi daha iyi öğrenmelerine de yardımcı oluyor.
Türkiye’deki çeşitli kamu kurumlarında stajlarını tamamlayarak sertifikalarını alan Türk gençler, program kapsamında edindikleri tecrübe ve deneyimlerini anlattı. Almanya’nın Frankfurt şehrinde İslam bilimleri alanında lisans eğitimi alan Zehra Çarkacı “Yurt dışındaki Türk toplumu olarak çalışma hayatında başarılı olurken, diğer yandan da birbirimize kenetlenerek kendi değerlerimizi korumalıyız” dedi. Dortmund kentinde yaşayan elektrik mühendisliği bölümü öğrencisi Siraç Menderes Öztürk de program sayesinde Türkçesini geliştirdiğini söyledi.
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