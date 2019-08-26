32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,804
  • 6,4555
  • 281.805
  • 96253.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

'Kum zambağı'nı koparmanın cezası 48 bin 625 lira

Bodrum'da, nesli tükenme tehlikesi altında olan bitkiler arasında gösterilen 'kum zambağı', ağustos ayıyla açmaya başladı. Çevreciler kum zambaklarına zarar verilmemesi için dikkatli olunması çağrısı yaparken, koparan kişilerin 48 bin 625 lira para cezası ödeyeceği belirtildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan 'kum zambağı', ağustos ayının ortalarından itibaren Bodrum'da yüzünü gösterdi. Akyarlar Mahallesi Fener Burnu Mevkii'nde büyüyen kum zambaklarını koparmanın veya doğal ortamlarına zarar vermenin cezasının, 48 bin 625 lira olduğu açıklandı.
 
 
BU YIL DAHA GENİŞ ALANDA AÇTI
 
 
Deniz kenarında, kumluk ve taşlık alanlarda çıkan kum zambaklarının çiçek açması meraklıların dikkatini çekti. Beyaz çiçekleriyle görsel zenginlik yaratan kum zambaklarının bu yıl, geçen senelere göre daha geniş alanda açtığı görüldü. Bodrum Belediyesi tarafından çevresi demir korkuluk ile çevrilen kum zambaklarının korunmasını isteyen çevreciler, vatandaşların fotoğraf çekmek için bile yanına gittiklerinde çok dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Ağustos ayında çiçek açan kum zambaklarını ekim ayı ortalarına kadar görmek mümkün oluyor.
 

5 milyon yıllık! Türkiye’deki tek tescilli kayalık havadan görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Zap'a 'Pençe' darbesi: 2 terörist öldürüldü

Zap'a 'Pençe' darbesi: 2 terörist öldürüldü

Galatasaray Falcao'yu beklerken sürpriz isim geliyor!

Galatasaray Falcao'yu beklerken sürpriz isim geliyor!

5 milyon yıllık ve Türkiye’deki tek tescilli kayalık! Havadan görüntülendi

5 milyon yıllık ve Türkiye’deki tek tescilli kayalık! Havadan görüntülendi

Son dakika! İşte Mehmet Topal'ın yeni adresi

Son dakika! İşte Mehmet Topal'ın yeni adresi

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlıdan akılalmaz savunma!

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlıdan akılalmaz savunma!

Rusya'dan yine çok konuşulacak açıklama!

Rusya'dan yine çok konuşulacak açıklama!

O caniye 'kahraman' demişti.. İşte istenen hapis cezası

O caniye 'kahraman' demişti.. İşte istenen hapis cezası

'Namus için öldürdüm' dedi, gerçek eşinin ifadesinde ortaya çıktı

'Namus için öldürdüm' dedi, gerçek eşinin ifadesinde ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

5 milyon yıllık! Türkiye’deki tek tescilli kayalık havadan görüntülendi

5 milyon yıllık! Türkiye’deki tek tescilli kayalık havadan görüntülendi

Nesli tükenme riski altında! Türkiye'nin o bölgesinde yaşıyor

Nesli tükenme riski altında! Türkiye'nin o bölgesinde yaşıyor

'Şah'ın araba koleksiyonundan göz kamaştırıcı araçlar

'Şah'ın araba koleksiyonundan göz kamaştırıcı araçlar

Ressam köpek sahibine para kazandırıyor

Ressam köpek sahibine para kazandırıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA