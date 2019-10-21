Bunu yapan yandı! Cezası dudak uçuklattı

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Kum zambaklarını koparmanın veya zarar vermenin cezası 60 bin 163 liraya çıkarıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde yürütülen koruma çalışmaları sayesinde, kum zambaklarının sayısı, yüzde 30 oranında arttı. Ulupınar Mahallesi'nin muhtarı Habip Altınkaya, 'Bu alanlardan kum zambaklarının koparılması ya da köklerinden sökülerek, götürülmesini engellemek için güvenlik görevlisi veya kamera sistemiyle de takip edilebilir çalışma istiyoruz' dedi.

  • DHA
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Kemer'in dünyaca ünlü Çıralı sahilinde, caretta carettalar için yapılan koruma çalışmaları sayesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambaklarında, yaklaşık yüzde 30 artış oldu. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından korumaya alınan kum zambaklarını koparmanın veya zarar vermenin cezası, bu yıl 48 bin 625 liradan 60 bin 163 liraya çıkarıldı. Çıralı'da bu çiçekler için daha fazla önlem alınmasıyla sayılarının artması öngörülüyor. 
 
 
Ulupınar Mahallesi'nin muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya, "Bu yıl kum zambaklarımız iyice arttı. Artık bunları koruyarak daha ileriki yıllara aktarabilmek için devlet büyüklerimizden destek istiyoruz. Bu alanlardan kum zambaklarının koparılması ya da köklerinden sökülerek götürülmesini engellemek için güvenlik görevlisi veya kamera sistemiyle de takip edilebilir bir çalışma istiyoruz. Bu şekilde yaparsak bu alandaki kum zambaklarımızı ileriki yıllara, çocuklarımıza miras olarak bırakabiliriz" dedi.
 
ALANYA'DA KUM ZAMBAKLARI KÖKLENMİŞTİ
 
Öte yandan Kemer'deki Çıralı sahiline güzellik ve değer katan kum zambaklarının korunması için çalışma yürütülürken, geçen günlerde Antalya'nın Alanya ilçesinde kum zambaklarının köklenmesi, tepkilere neden olmuştu.

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