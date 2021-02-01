İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Şubat 2021 Pazartesi / 18 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1896
  • EURO
    8,6932
  • ALTIN
    431.099
  • BIST100
    1496.03
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kumar oynatılan iş yerine baskın yapıldı, 17 kişiye 66 bin lira ceza
Yaşam

Kumar oynatılan iş yerine baskın yapıldı, 17 kişiye 66 bin lira ceza

İstanbul Maltepe'de iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, belirlenen adrese yaptığı baskında 2 kişiyi farklı yerde 15 kişiyi ise cam arkasında toplu şekilde gizlenmeye çalışırken yakaladı. Mekânda tespit edilen 17 kişiye 66 bin lira ceza kesildi.

DHA01 Şubat 2021 Pazartesi 15:30 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 15:30
ABONE OL

Maltepe, Cevizli Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler iş yerinin bulunduğu adrese baskın düzenledi. Baskında çok katlı binanın birinci katında 2 kişiyi, üçüncü katında ise 15 kişinin camın arkasında saklandığını tespit etti. İş yerinde yapılan aramalarda oyun masaları, 13 kutu ve 420 adet iskambil kâğıdı ile 30 adet pul ele geçirildi. 17 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerine uymamaktan 66 bin lira para cezası kesilirken, iş yerinin sorumlusu olduğu belirtilen Y.S. isimli kişi hakkında "Kumar Oynatmaya Yer ve İmkân Sağlama" suçundan adli işlem uygulandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.