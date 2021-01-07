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Yaşam

Kuralları ihlal eden çay ocağındaki 28 müşteri ve işletmeciye 25 bin 886 lira ceza

Sivas'ta koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen bir çay ocağı işletmecisi ile 28 müşterisine, 25 bin 886 lira para cezası uygulandı. İş yeri sahibine ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddesi gereğince 3 bin 150 lira ceza kesildi.

DHA07 Ocak 2021 Perşembe 15:26 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 15:26
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Sivas kent merkezinde yasağa rağmen bir çay ocağında, Covid-19 tedbirlerine uyulmadığı ve iş yerinde müşteri olduğu yönünde bilgi alan polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin iş yerine yaptığı baskında, 28 kişinin olduğu tespit edildi. Çay ocağındaki 28 müşteriye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'inci maddesi gereği toplam 22 bin 736 lira ceza tutanağı yazıldı. İş yeri sahibine ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddesi gereğince 3 bin 150 lira ceza kesildi. İş yeri sahibi ve müşterilere toplam 25 bin 886 lira ceza uygulandı.

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