Kur’an ve sünnet doğru anlaşılmalı   

3. Avrasya Fetva Meclisi toplantısında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Avrasya İslam Şurası Fetva Meclisi’nin en önemli görevinin, fetva konusundaki kargaşayı ortadan kaldırmak ve herkesi ilgilendiren ortak meselelerde ortak cevaplar üretmek olduğunu söyledi. İslam dünyasının acil çözüm bekleyen ciddi problemlerle karşı karşıya olduğunu ve bu sorunlara karşı İslam’ı öğretecek olan din adamı ve alimlere büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden Erbaş, şöyle konuştu:

GÜNCEL DİL KULLANIN

“Kur’an-ı Kerim’in ve onu bize en güzel şekilde beyan eden sünnetin doğru anlaşılıp yorumlanmasını gerektirmektedir. Bu iki ana kaynak çerçevesinde üretilen bu bilgilerin ihtilaftan uzak, anlaşılır, sade, nasların, zamanın ve zeminin ruhunu yakalayan güncel bir dil ve üslupla sunulmasını zorunlu kılmaktadır.”