29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5399
  • 6,2137
  • 260.913
  • 99482.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 30 bin oldu

Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı bu sabah itibariyle 30 bini bulurken, gidişler devam ediyor.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis'e gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı için Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra verilen randevu gününde ülkelerine geçiyor. Gece saatlerinden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek çadırlarda sıraya giren Suriyeliler, sınır hattında yoğunluğa neden oluyor. Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus, El Bab ve diğer şehirlerine gidiyor. Bayramın yaklaşması nedeniyle ülkesine gidenlerin sayısında artış yaşandığı bildirildi. 
 
RANDEVUSU OLMAYANLAR GÖNDERİLMİYOR 
 
Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırmayan ve randevu almayanların ülkesine gitmesine izin verilmiyor. 
 
Aşırı sıcaklar Suriyelilerin vatan özlemine engel değil 
Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen Suriyeliler, 40 dereceye yaklaşan sıcak havaya ve zorlu şartlara rağmen ülkelerine gidiyor. Sıcakta saatlerce bekleyen Suriyeliler vatan özlemlerini gidermek için ülkelerine gidiyor. Suriyeliler, Kurban Bayramı için ülkelerine giderken yanlarında yakınlarına hediyeler de götürüyor. Bazı mülteciler ise eşyalarını taşımakta güçlük çekiyor. 
Suriyelilerin Kurban Bayramı için gidişinin 9 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi. 

Camide uzanma numarası yaptı: Telefonu böyle çaldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme 10.30'da başladı

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme 10.30'da başladı

Uzmanından kurban eti uyarısı

Uzmanından kurban eti uyarısı

Gara'da teröristlere ağır darbe: 7'si daha etkisiz hale getirildi

Gara'da teröristlere ağır darbe: 7'si daha etkisiz hale getirildi

Çin ya da Dubai'ye gönderilecekti... Kilolarca altın ele geçirildi

Çin ya da Dubai'ye gönderilecekti... Kilolarca altın ele geçirildi

'Hindistan'a karşı Pakistan-Çin ekseni güçlenebilir'

'Hindistan'a karşı Pakistan-Çin ekseni güçlenebilir'

9 yıldır tarlasına yazıyor: Görenler, şaşırıyor, hikayesini merak ediyor

9 yıldır tarlasına yazıyor: Görenler, şaşırıyor, hikayesini merak ediyor

Cumhurbaşkanlığı düğmeye bastı: Özel yazılımla takip edilecek

Cumhurbaşkanlığı düğmeye bastı: Özel yazılımla takip edilecek

PKK'lı teröristlerle saklanıyorlar: Hepsi etkisiz hale getirildi

PKK'lı teröristlerle saklanıyorlar: Hepsi etkisiz hale getirildi
 

POPÜLER HABERLER

Niğde’de şaşırtan hortum! Görenler gözlerine inanamadı

Niğde’de şaşırtan hortum! Görenler gözlerine inanamadı

NASA dünyayı korkutan haritayı yayınladı!

NASA dünyayı korkutan haritayı yayınladı!

Emekliye 1.000 TL

Emekliye 1.000 TL

3 bin rakımdaki kardan mağara hayranlık uyandırıyor

3 bin rakımdaki kardan mağara hayranlık uyandırıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA