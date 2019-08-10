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'Kurban etini, 24 saat buzdolabında tutup, yiyin'

Kurban Bayramı'nı sağlıklı şekilde geçirmek için tüketilen etin miktarı kadar pişirme yöntemlerinin de önemli olduğunu söyleyen uzmanı, 'Kesilen kurban etini direkt kesip pişirmek, yapılan en büyük hatalardan biri. Hem etin zor pişmesine, hem de lezzetine olumsuz etki ediyor. Bu nedenle eti, buzdolabında 4 santigrat derecede 24 saat boyunca saklayıp, tüketmek en sağlıklı ve en lezzetli olanıdır' dedi.

  • İHA
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Diyarbakır'da özel bir hastanede görevli diyetisyen Kader Lala, kurbanlık etin nasıl pişirileceği ile ne kadar tüketilmesi gerektiği konularında önerilerde bulundu. Bayramı sağlıklı bir şekilde geçirmek için özellikle kronik hastaların bayram günü tüketecekleri et oranına dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Lara, tüketilen etin miktarı kadar etin sağlıklı bir şekilde, doğru pişirme yöntemleriyla hazırlanmış olmasının da önemli olduğunu vurguladı. Lala, "Kurban Bayramı'nı sağlıklı bir şekilde geçirmek için tüketilen etin miktarı kadar pişirme yöntemleri de önemli. Bu konuya birçok kişi dikkat etmiyor. Kurbanlık eti direkt pişirmek yanlış bir uygulama. Bu durum hem etin zor pişmesine, hem de lezzetine olumsuz etki ediyor. Bu nedenle etin mutlaka bir gün öncesinde buzdolabında 4 santigrat derecede, yani 24 saat boyunca saklanıp, tüketilmesi gerekiyor" diye konuştu. 
 
 
'ÇÖZÜLEN ETİ TEKRARDAN BUZDOLABINA SAKLAMAYIN'
 
 
Kırmızı etin kendi yağında pişirilmesi gerektiğini ifade eden Lala, "Sıklıkla yapılan hatalardan biri de eti kavurma olarak tüketmektir. Biz bunu önermiyoruz. Zaten kırmızı et, hepimizin bildiği gibi yağ ve kolesterol içeriği çok yüksek bir besin. Onun yerine eti kendi yağında veya haşlama olarak tüketmeyi öneriyoruz. Ya da ızgara şeklinde tüketilebilir. Izgara yaparken dikkat edilmesi gereken bir faktör de mangalla et arasında mesafenin en az 15 santim olmasına dikkat edilmeli. Bir diğer önemli konu ise ete lezzet vermek amacıyla kullanılan baharatlar. Baharatları eti pişirdiğiniz anda değil, eti pişirdikten sonra eklemeyi veya ocağın altını kapatmaya 4-5 dakika kalınca eklemeyi daha çok öneriyoruz. Bir de eti saklama koşulları var. 2 santigrat derecede 3- 4 gün buzdolabında saklanabilir, eksi 18 santigrat derecede 3 ay saklanabilir. Çözülen bir eti tekrardan buzdolabında saklamayı kesinlikle önermiyoruz. Çözülen eti mutlaka gün içinde kullanmaya çalışın" dedi.
 

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