TEM'de tırla minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde bir TIR ile minibüs çarpıştı.
- DHA
Kaza saat 17.00 sıralarında Ankara istikametinde meydana geldi. TIR ile bir servis minibüsü çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlanıyor. Olay yerine gelen ambulanslar yaralılara müdahale ediyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.