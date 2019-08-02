Olay, Erzincan’ın Kavakyolu Mahallesi Terzibaba Caddesi Ahmet Yesevi Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Dursun ve Ercan Akgüneş, bahçelerinde temizlik yapmak amacıyla kuru otları yaktı. Kısa sürede rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler kontrolden çıkarak bahçenin yakınındaki eve sıçradı. Akgüneş ailesi ve çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerini bildirdi.

Olay yerine gelen Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri diğer evlere sıçramadan yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken evde hasar oluştu.