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Kuru sıkı tabancaları gerçeğe çeviren şüpheli yakalandı

İzmir'in Menemen ilçesinde, evinde kuru sıkı tabancaları işlemden geçirerek gerçek tabancaya çeviren S.B.'nin evinde 23 adet tamamlanmış ve tadilatı devam eden tabanca, 22 adet tabanca sürgüsü, 42 adet namlu, 621 adet fişek ele geçirildi

  • Muammer Başkan
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya dönüştürerek satışını yapan S.B.'yi (34) tespit etti. Polis ekipleri, S.B.'nin Menemen ilçesinde bulunan evine operasyon yaptı. Operasyonda S.B. yakalanırken evde yapılan aramada; 23 adet tamamlanmış ve tadilatı devam eden tabanca, 22 adet tabanca sürgüsü, 42 adet namlu, 524 adet 9 mm çaplı fişek, 97 adet 7,65 mm çapında fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B. tutuklandı.
 

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