Kuruluş Osman fragman izle: Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
Diriliş Ertuğrul'un ardından heyecan kaldığı yerden Atv ekranlarında devam edecek. Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kuruluş Osman fragman izleme linki de yoğun bir şekilde araştırılıyor. Uzun bir süredir izleyiciler tarafından heyecanla beklenen dizinin yeni tanıtımı ATV ekranlarında yayınlandı. ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'da Osmanlı Devleti'nin kuruluşu anlatılacak ve Osman Bey rolünde Burak Özçivit yer alacak. Kuruluş Osman hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..
Kuruluş Osman fragman izleme linki yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak ekranlara gelecek olan Kuruluş Osman'nın yayınlanan 1. sezon fragmanı, milyonlarca izlenme ve beğeni aldı. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin hayatını anlatacak olan Kuruluş Osman hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..
KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kuruluş Osman'ın yayın tarihi belli oldu. Atv'de ekrana gelecek olan yeni dizi Kuruluş Osman 20 Kasım Çarşamba akşamı izleyici ile buluşacak.
KURULUŞ OSMAN FRAGMAN İZLE
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARIK KİMLER?
Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'e hayat veren Burak Özçivit olacak. Burak Özçivit'in partneri ise Aslıhan Karalar olacak. Ayrıca 1. bölüm fragmanında Diriliş Ertuğrul dizisinde Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez de dikkat çekiyor.
KURULUŞ OSMAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kuruluş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.
Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Kuruluş Osman dizi setinde 1500 kişi birinci sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.