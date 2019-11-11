Kuruluş Osman fragman izle: Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman fragman izleme linki yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak ekranlara gelecek olan Kuruluş Osman'nın yayınlanan 1. sezon fragmanı, milyonlarca izlenme ve beğeni aldı. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin hayatını anlatacak olan Kuruluş Osman hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman'ın yayın tarihi belli oldu. Atv'de ekrana gelecek olan yeni dizi Kuruluş Osman 20 Kasım Çarşamba akşamı izleyici ile buluşacak.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARIK KİMLER?

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'e hayat veren Burak Özçivit olacak. Burak Özçivit'in partneri ise Aslıhan Karalar olacak. Ayrıca 1. bölüm fragmanında Diriliş Ertuğrul dizisinde Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez de dikkat çekiyor.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.

Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Kuruluş Osman dizi setinde 1500 kişi birinci sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.