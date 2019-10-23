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Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 1. bölüm tarihi belli oldu mu?

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 1. bölüm tarihi belli oldu mu? gibi soruların yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak ekranlara gelecek olan Kuruluş Osman'nın yayınlanan 1. sezon fragmanı, milyonlarca izlenme ve beğeni aldı. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin hayatını anlatacak olan Kuruluş Osman hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

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Diriliş Ertuğrul'un ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 1. bölüm tarihi belli oldu mu?  gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak ekranlara gelecek olan Kuruluş Osman'nın yayınlanan 1. sezon fragmanı, milyonlarca izlenme ve beğeni aldı. ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'da Osmanlı Devleti'nin kuruluşu anlatılacak ve Osman Bey rolünde Burak Özçivit yer alacak.  Kuruluş Osman hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 
Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğindeki Kuruluş Osman’dan ilk görüntüler geldi. Kuruluş Osman ilk tanıtımı 9 Ekim Çarşamba günü saat 21.30’da yayınlandı. Tanıtım haberini sosyal medyadan veren dizinin yönetmeni Mehmet Bozdağ şu paylaşımları yaptı:
 

"Kuruluş Osman ilk tanıtım saat 21.30’da @atvturkiye de..."
 
“O; kutlu bir hilalin gölgesinde mazluma adalet, nice dert sahibine derman oldu. Cenk meydanında gazi, Oğuz kavlince devlet oldu.
 
Lâ Galibe İllâllah…
 
Kuruluş Osman çok yakında atv’de…”
 

KURULUŞ OSMAN FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ 

 
KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM TARİHİ BELLİ OLDU MU? 
Kuruluş Osman 1. bölüm tarihi henüz belli olmadı. Kuruluş Osman 1. bölüm tarihi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
 

 
KURULUŞ OSMAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kuruluş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.
 
Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Kuruluş Osman dizi setinde 1500 kişi birinci sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.
 

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